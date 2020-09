Sie waren fälschungssicher hergestellt und wertvoll wie Bargeld: die Flugtickets aus Papier. Über Jahrzehnte waren sie im Einsatz, bis am 1. Juni 2008 ihr Todesstoß kam: mit der weltweiten Umstellung auf E-Tickets, die elektronische Variante des Flugscheins.

Noch im Jahr 2000 stellten Fluggesellschaften, Reisebüros und Veranstalter 295 Millionen Papiertickets aus. Das waren kleine Hefte im Querformat, die neben den Seiten für die einzelnen Flugabschnitte auch die Beförderungsbedingungen im Kleingedruckten aufführten, die jedoch nie jemand lesen wollte, aber mitschleppen musste.

Waren die Tickets einmal abgeflogen, wurden sie gerade von Urlaubsreisenden nicht achtlos weggeworfen, sondern aufgehoben und in so manches Fotoalbum eingeklebt. Denn was blieb am Ende einer Reise, auf die man lange gespart hatte, neben den Erinnerungen übrig? Neben eventuell erstandenen Souvenirs hielt man nur das abgeflogene Ticket in den Händen.

"Ein Flugticket ist wie ein Spiegel"

Für den Flugbegleiter Sebastian Schmitz sind die alten Papiertickets eine "Hommage an Vergangenes", wie er im Gespräch mit dem stern verrät. Besonders fasziniert ihn das einzigartige Design. Schon als Kind stand er am Zaun des Düsseldorfer Flughafens und schaute den startenden und landenden Flugzeugen hinterher.

Jetzt hat er in dem britischen Verlag Astral Horizon Press das Buch "Tickets Please!" herausgeben, das mehr als 150 der schönsten Tickets enthält. Dabei greift er auf seine Sammlung und die weiterer Flugversessener zurück, vor allem auf die Sammlung des Griechen Athanasios Gklavas, der mehr als 4000 Exemplare aus 192 Ländern sein Eigen nennt.

"Ein Flugticket ist wie ein Spiegel, der dem Besitzer seine Hoffnungen oder Ängste widerspiegelt", schreibt Charles Kennedy im Vorwort von "Tickets Please!" "Eine neue Stadt entdecken oder eine triumphale Rückkehr nach Hause. Eine Geschäftsmöglichkeit, eine persönliche Reise mit Entdeckungen, mit Spaß an Einsamkeit oder einer neuen Romanze. Unendliche Möglichkeiten."

Auf der Fotostrecke oben zeigen wir eine kleine Auswahl von Ticket-Motiven aus der Neuerscheinung.

