Ein Festwagen nach dem nächsten schiebt sich durch den Eingang des Sambadroms in der Millionenstadt Rio de Janeiro - es ist Karnevalssaison, auch in Brasilien. Es war die berühmte Parade der Samba-Schulen, die am Wochenende Hunderttausende in ihren Bann zog - Schaulustige aus Rio und anderswo und natürlich die Tänzer. "Mit meinem ganzen Wesen, mit meinem ganzen Herzen, meiner Seele und meinem Leben - das ist, was die Menschen lieben und deswegen sind wir dabei." "Wir legen alles in die Parade, wir geben unser Bestes." Denn dabei handelt es sich um einen knallharten Wettbewerb. Jede der teilnehmenden Samba-Schulen will den Sieg für sich. Punkte vergibt die Jury unter anderem für Kostüme, Gestaltung der Festwagen, Performance und auch für das Zeitmanagement beim Durchzug durch das Sambadrom. Am Aschermittwoch werden dann die Punkte ausgezählt. Gleiche Stadt, andere Parade. Ebenfalls am Samstag zogen Frauchen und Herrchen durch Rios Straßen - mir ihren Hunden. Und auch die waren natürlich kostümiert. "Es gibt so viele Hunde in Brasilien. Viele Menschen entscheiden sich eher für einen Hund als für ein Kind. Deshalb ist unsere Parade wichtig, wir haben Spaß mit den Tieren." Ob die Hunde selbst Spaß an dem Spektakel hatten, darf bezweifelt werden. Die Besitzer jedenfalls, kürten am Ende dann die besten Kostüme.