Der 24-Stunden-Streik bei Ryanair ist beendet. Die deutschen Piloten der Billigairline versehen seit Samstag 3:00 Uhr wieder ihren normalen Dienst. Am Flughafen Frankfurt lief am Samstagmorgen aber noch nicht alles rund. An den Schaltern bildeten sich lange Schlangen und ein Flug nach Porto wurde kurzfristig gestrichen. LILIANA RODRIGUEZ, RYANAIR-PASSAGIERIN: "Wir wollten eigentlich heute morgen mit Ryanair fliegen, um kurz nach sieben und um kurz vor sieben hieß es dann, der Flug wird gestrichen und wir standen alle schon am Gate und wollten eigentlich direkt einsteigen. Es war nicht angekündigt, keine Benachrichtigung, Email oder SMS oder was auch immer. Wir waren sehr geschockt dann." MICHELE TOMBOLA, RYANAIR-PASSAGIER: "Wir wollen nach Italien und haben bis jetzt noch nichts Gegenteiliges gehört, dass der Flug gestrichen wird. Wir konnten online einchecken und laut Online-Auskunft findet der Flug statt." 6. O-TON VANESSA HEVESI, RYANAIR-PASSAGIER ("Ich hab auch Verständnis für Streiks, aber zum Beispiel da hinten die Herrschaften saßen da, es gab zwei offene Schalter und sie haben sich nicht um die Gäste gekümmert. Und Sie sehen wie lange die Schlange hier ist und die ist seit Stunden schon so und das hätte man einfach anders lösen können." Im Streit um eine höhere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen hatten am Freitag unter anderem auch Piloten in Belgien und Irland die Arbeit niedergelegt. Der Ausstand durchkreuzte die Reisepläne von insgesamt 55.000 Passagieren in Europa. 400 von etwa 2400 europaweiten Flügen gestrichen. Schwerpunkt des Streiks war Deutschland mit 250 abgesagten Verbindungen. Ryanair bezeichnete den Streik als "bedauerlich und ungerechtfertigt." Mit den abgestimmten Arbeitskämpfen für höhere Löhne gerät das Geschäftsmodell von Ryanair unter Druck. Der irische Billigflug-Anbieter hat sich Tarifgesprächen jahrzehntelang verweigert.