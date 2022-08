von Jessica Kröll Sie wollten Urlaub, doch jetzt sitzen sie fest: Rund 80.000 Touristen müssen ihren Aufenthalt im chinesischen Badeort Sanya unfreiwillig verlängern. Der Grund: Erneute Corona-Fälle und die strenge Null-Covid-Strategie der chinesischen Regierung.

Unbeschwerte Urlaubstage werden für Touristen in Sanya gerade zur Geduldsprobe. Rund 80.000 Urlauber sitzen im südchinesischen Badeort fest, nachdem die Behörden die Stadt auf der tropischen Insel Hainan zum Covid-19-Hotspot erklärt und einen Lockdown verhängt haben.

Die Beschränkungen traten laut Nachrichtenagentur Associated Press am Samstagmorgen in Kraft, als die Behörden versuchten, die Ausbreitung von Covid-19 in der Millionenmetropole einzudämmen. Am Freitag gab es dort 229 bestätigte Fälle und am Samstag weitere 129.

Lockdown in Sanya fällt in Hochsaison

Die Eisenbahnbehörden haben den Verkauf von Fahrkarten in Sanya verboten und auch alle Flüge wurden am Samstag gestrichen. Touristen, die Sanya verlassen wollen, müssen innerhalb von sieben Tagen in fünf PCR-Tests negativ auf das Coronavirus getestet werden, so die Behörden.

In der Zwischenzeit werden die Hotels ihren Gästen während der Sperrzeit 50 Prozent Rabatt gewähren, sagte ein Beamter der Stadt bei einer Pressekonferenz. Die Sperrung fällt in die Hochsaison des Tourismus in Sanya, das für seine Resorts und Strände bekannt ist.

Chinas Regierung hält unbeirrt an einer "Null-Covid"-Strategie fest, welche zunehmend im Widerspruch zum Rest der Welt steht. Von Beginn der Pandemie an hatte das Land auf rigorose Restriktionen gesetzt und die Infektionszahlen damit über lange Zeit hinweg im internationalen Vergleich auf relativ niedrigem Stand halten können. Mit Aufkommen der Omikron-Variante kam es dennoch zu großen Ausbrüchen.

Erst Ende März breitete sich das Virus in Shanghai so stark aus, dass die Behörden die gesamte Stadt mit ihren 25 Millionen Einwohnern für zwei Monate rigoros abriegelten, wodurch auch die Wirtschaft des Landes Schaden nahm. Erst seit Ende Mai läuft das öffentliche Leben in der chinesischen Millionenmetropole wieder an.

Quelle: Associated Press