Kein Sex auf Bali, Lachverbot in Hawaii: 10 kuriose Gesetze, die Reisende kennen sollten

Ohne Hochzeit keinen Sex. Was in unserem Land nach längst vergangenen Zeiten klingt, wird in Indonesien ab 2025 zur neuen Norm. Die Regierung will am 15. Dezember 2022 ein umstrittenes Gesetz verabschieden, das außerehelichen Sex verbietet. Unverheiratete Paare dürfen demnach auch nicht zusammenwohnen. Bei Verstößen droht eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr – allerdings nur, wenn jemand Beschwerde einlegt. Für eine Reise auf die beliebte Urlaubsinsel Bali bedeutet das: in der Öffentlichkeit besser auf Zärtlichkeiten verzichten. Das gemeinsame Hotelzimmer ist aber trotzdem nach wie vor kein Problem - ganz egal, ob nun ein Trauschein da ist oder nicht.

