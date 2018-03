Air New Zealand begeistert wieder mit einem neuen Sicherheits-Video.



"Im Eis sind kleine Luftbläschen, die tausende Jahre alt sein können. Aber diese Größe ist etwa in den 1950er Jahren entstanden. Aber wenn Sie Luft aus dem 21. Jahrhundert brauchen, fallen Sauerstoffmasken von der Decke herunter."



Es geht auf die Reise in die Antarktis, zusammen mit Schauspieler und UN-Umweltbotschafter Adrian Grenier. Die Fluggesellschaft unterstützt schon seit vielen Jahren die Antarktisforschung und kooperiert mit dem "New Zealand Antartic Research Institute". Um die Umweltbelastungen bei den Dreharbeiten zu verringern, schickten sie eine insgesamt nur sechsköpfige Crew in die Antarktis. 22 Schüler aus Christchurch haben ebenfalls mitgespielt. Christchurch gilt als südlichste Großstadt und somit als das Tor zur Antarktis. Die Antarktis ist der trockenste Kontinent der Welt. Es hat hier seit fast zwei Millionen Jahren nicht mehr geregnet. Deswegen sieht man nie einen Pinguin mit einem Regenschirm. Ab sofort werden die Air-New-Zealand-Passagiere mit diesem Video begrüßt.Die neuseeländische Fluggesellschaft unterstützt schon seit fast einem Jahrzehnt die Antarktisforschung. Für ihren neuen Sicherheitsspot haben sie mit dem Schauspieler und UN-Umweltbotschafter Adrian Grenier eine Reise in das ewige Eis gewagt.