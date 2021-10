Der durch Luca Venturi und der Art Photo Travel Association mit Sitz im italienischen Siena ins Leben gerufene Siena International Photo Award, kurz SIPA Contest, hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem der weltweit beliebtesten Fotowettbewerbe etabliert.

Die Competition richtet sich sowohl an Amateure wie auch an professionelle Fotografen. In elf verschiedenen Kategorien dürfen Fotografien eingereicht werden. Nach dem erst siebten Aufruf zum Siena International Photo Awards wurden fast 48.000 Motive aus 156 Ländern eingereicht – ein Rekordergebnis und eine Qual der Wahl für die Jury. Zu den 79 Juroren gehört auch Andreas Trampe aus der Fotoredaktion des stern.

Als Gesamtsieger, dem "Photo of the Year", wurde Mehmet Alsan aus der Türkei gekürt. Seine Aufnahme ist ein herzergreifendes Bild von Vater Muszir und seinem Sohn Mustafa – beide Opfer des seit Jahren andauernden Bürgerkrieges in Syrien.

Neben den Kategorien wie "Documentary and Photojournalism", "Beauty of Nature", "Architecture and Urban Spaces" gibt es auch die Rubrik "Journey and Adventures – Reisen und Abenteurer".

Auf den folgenden Seite der Fotostrecke zeigen wir das Siegerbild und weitere Motive, die mit einer Belobigung ausgezeichnet wurden.

Quelle: https://sipacontest.com

