Am Changi-Airport in Singapur wurde ein Mann von der Polizei abgeführt, nachdem er seine Frau am Gate verabschiedet hatte. Er besaß ein gültiges Ticket, mit dem man sich im Abflugbereich aufhalten darf, wollte aber gar keine Reise antreten. Nur um noch etwas mehr Zeit mit seiner Frau zu verbringen, hatte er einen Flug für sich gebucht.

DON’T MISUSE YOUR BOARDING PASS On 25 August 2019, the Police arrested a 27-year-old man for misusing his boarding pass... Gepostet von Singapore Police Force am Mittwoch, 28. August 2019

Bisher 33 Fälle in Singapur im Jahr 2019

In Singapur droht für solches Verhalten eine zweijährige Haftstrafe oder eine Geldbuße von bis zu 20.000 US-Dollar (etwa 18.000 Euro). Offenbar gibt es einige Romantiker in dem asiatischen Land: Die örtliche Polizei sah sich genötigt, auf die Strafbarkeit per Hinweisschild aufmerksam zu machen. Es sei bereits der 33. Fall in diesem Jahr, wie das Portal Reisereporter schreibt, das zuerst über den Fall berichtet hatte.

Quelle: Reisereporter