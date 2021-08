Das Corona-Jahr 2020 hat nicht nur zu einer Reduzierung des Flugverkehrs bis zu 80 Prozent an den großen Flughäfen geführt, sondern auch das aktuelle Airport-Ranking durcheinandergewirbelt: Als Sieger steht der Flughafen in Doha in der Hauptstadt von Katar fest, gefolgt von Airports vor allem in Ostasien, die in den vergangenen Jahren stets Spitzenplätze eingenommen haben.

"Die letzten 18 Monate waren die herausforderndste und finanziell schwierigste Zeit, die die weltweite Luftverkehrsbranche je erlebt hat. Trotz sinkender Kundenzahlen haben die Flughäfen erhebliche Ressourcen investiert, um während der globalen Pandemie ein möglichst sicheres Reiseumfeld für ihre Kunden zu schaffen", heißt es in der Veröffentlichung der Umfrageergebnis von Skytrax.

Das auf Luftfahrt- und Verbraucherthemen spezialisierte Unternehmen Skytrax mit Sitz in London führt die Umfragen seit 1999 regelmäßig durch und gilt als unabhängig. Die Befragung fand in der Zeit von August 2020 bis Juli 2021 statt, wobei über die Reiseerfahrungen vor und während der Pandemie abgestimmt werden konnte.

Besondere Auszeichung für den Hamburg Airport

Auch zwei Flughäfen in Europa schafften es unter die Top Ten, die wir in der Fotostrecke vorstellen. Was auch auffällt: Kein Flughafen in Nordamerika schaffte es unter die ersten 20 im Ranking. Mit Platz 24 hat der Airport von Vancouver noch das beste Ergebnis eingefahren.

Von den deutschen Flughäfen landeten Frankfurt auf Rang 14, Hamburg auf Rang 26 und Düsseldorf auf Rang 30, wobei der Hamburg Airport auch dem Titel "Best Regional Airport in Europe" ausgezeichnet wurde.

Quelle: www.worldairportawards.com

Lesen Sie auch:

- London City Airport: Europas verrücktester Flughafen

- Nach monatelangem Stillstand wegen Corona: Wie ein Jumbo nun wieder fit gemacht wird

- Singapurs Mega-Airport ist eine tropische Oase – und wurde in fünf Jahren gebaut