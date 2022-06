Auch das zweite Corona-Jahr und der damit einhergehenden Reduzierung des Flugbetriebs hat sich erheblich auf das aktuelle Airport-Ranking ausgewirkt, mit Ausnahme der Flughäfen, die auch im vergangenen Jahr auf dem Siegertreppchen standen: Als die Nummer eins steht der Flughafen in Doha in der Hauptstadt von Katar fest, gefolgt von Airports vor allem in Ostasien, die stets unter den Top-Plätzen landen.

Das auf Luftfahrt- und Verbraucherthemen spezialisierte Unternehmen Skytrax mit Sitz in London führt die Umfragen seit 1999 regelmäßig durch und gilt als unabhängig. Die Befragung fand von September 2021 bis Mai 2022 statt - in einem Zeitraum, als der Flugverkehr weltweit wieder anlief.

500 Airports standen weltweit zur Wahl. An der Online-Umfrage nahmen Flugpassagiere aus mehr als 100 Nationen teil. Dabei wurden die IP-Adressen abgeglichen, damit es nicht zu Mehrfachabstimmungen durch bestimmte Personengruppen kam.

Drei Flughäfen in Europa schafften es immerhin unter die Top Ten, die wir in der Fotostrecke vorstellen. Was auch auffällt: Kein Flughafen in Nordamerika erscheint im Ranking der Top 20.

Zu den knapp 50 Abstimmungskriterien gehörten Kategorien wie Check-in, Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, Sprachkenntnisse und Freundlichkeit des Personals, Hygienestandards, Preisniveau in den Cafés und Restaurants oder die Effizienz der Gepäckausgabe.

Die Preisverleihung fand am 16. Juni im Rahmen der Messe Passanger Terminal Expo in Paris satt.

Quelle: www.worldairportawards.com

Lesen Sie auch:

- Internationale Luftfahrt-Ausstellung Raketen, Jets und Satelliten – die ILA 2022 in Bildern

- Nach monatelangem Stillstand wegen Corona: Wie ein Jumbo nun wieder fit gemacht wird

- Singapurs Mega-Airport ist eine tropische Oase – und wurde in fünf Jahren gebaut