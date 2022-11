von Eugen Epp Ein Passagier der Fluglinie Southwest Airlines hatte sein Handy liegenlassen – das Team der Airline scheute jedoch keine Mühen, um das Telefon wieder zu seinem Besitzer zu bringen.

Am Flughafen muss man an alles Mögliche denken, vor allem wenn die letzten Stunden und Minuten vor dem Abflug stressig sind. Da kann es schon einmal passieren, dass etwas in der Wartehalle liegen bleibt – unglücklich aber, wenn es das Handy ist, das nicht einfach so zu ersetzen ist. Dieses Missgeschick ist einem Flugpassagier am Long Beach Airport in Los Angeles passiert.

Allerdings hatte der nicht näher benannte Fluggast Glück im Unglück, denn die Fluggesellschaft Southwest Airlines setzte alles daran, dass er sein Handy noch vor dem Start wieder zurückbekam. Auf Twitter veröffentlichte die Airline ein Video, das die Szene zeigt: Das Bodenpersonal sorgte dafür, dass das Handy den Weg zum Flieger, der sich bereits für den Abflug bereitmachte, fand. Dort reichte ein Mitarbeiter dem Pilot das Handy ins Cockpit.

Southwest Airlines: Pilot lehnt sich aus dem Cockpitfenster

Das gestaltete sich allerdings nicht so leicht, wie es sich anhört. Schließlich befindet sich das Cockpit des Jets ein gutes Stück über dem Boden. Deshalb hängte sich der Pilot mit dem Oberkörper aus dem Fenster und streckte den Arm nach unten. Drei Mitarbeiter versuchten, mit einem Sprung die Distanz zu überbrücken und ihm das Handy zu reichen. Aber auch das klappte erst im zweiten Versuch. Dann bekam der Fluggast sein Smartphone endlich zurück – und dürfte mächtig erleichtert gewesen sein.

Ferienflieger im Streifen-Look Das sind die neuen Farben der Condor: Erste Fotos vom Airbus A321 und A330neo 1 von 9 Zurück Weiter 1 von 9 Zurück Weiter Sticht auf Flughäfen sofort ins Auge: das neue Design der Condor-Flugzeuge Mehr

Dass es soweit kam, hatte er allerdings auch einem anderen wachsamen Passagier zu verdanken. Dieser hatte unmittelbar vor dem Boarding noch mit ihm gesprochen und dann bemerkt, dass der Handybesitzer sein Telefon liegengelassen hatte, erklärte ein Southwest-Airlines-Sprecher. Der Finder teilte den Mitarbeiter:innen der Fluggesellschaft mit, auf welchen Flug die Person gebucht war. Das Personal nahm Kontakt mit dem Piloten auf. Alle Gewerke arbeiteten also perfekt zusammen – sehr zur Freude des unbekannten Passagiers, der den Flug daraufhin unbesorgt antreten konnte.

Quellen: Southwest Airlines auf Twitter / CNN

Sehen Sie im Video: Wo entspannen sich Piloten und Flugbegleiter eigentlich während langer Flüge, wenn sie im Dienst eine Pause machen wollen? Reiseblogger Zach Griff gibt in einem Instagram-Video einen seltenen Einblick und zeigt, wie die Schlafkabinen aussehen.