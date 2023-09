Spanien bis Indien: Zehn beliebte Reiseziele für diesen Herbst

Langsam aber sicher nähert sich der Herbst mit all seinen schönen aber auch seinen Schattenseiten. Auf bunte Blätter und gemütliche Abende vor dem Kamin treffen verregnete und kürzere Tage. Grund genug für viele Menschen, den Sommer einfach zu verlängern – und zwar in einem anderen Land. Oder die Regentage zumindest in einer neuen Kulisse zu verbringen.

Laut einer aktuellen Datenanalyse der Flugbuchungsplattform "Skyscanner" zieht es die meisten Deutschen im Herbst in die Ferne. Aber welche Reiseziele sind in diesem Jahr besonders begehrt für eine Flugreise im Oktober und November? Die Top Ten der Auswertung von Flugsuchen zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 27. August 2023 zeigen wir Ihnen in der Bilderstrecke.

Top Ten für Städtereisen im Herbst

Wenn es um Städtetrips geht, zeigt sich übrigens ein leicht verändertes Bild, wie aus den Daten hervorgeht. Für Städtereisende stehen die folgenden Metropolen besonders hoch im Kurs:

Bangkok New York Palma de Mallorca Tokio Denpasar (Bali) Dubai London Kapstadt Miami Teneriffa

Quelle: Skyscanner