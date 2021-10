Wer New York City besucht, möchte sich während des Aufenthalts gerne einen Überblick verschaffen. Ab dem 21. Oktober gibt es eine weitere Möglichkeit Manhattan von oben zu sehen, vom Summit at One Vanderbilt. Der große Vorteil: die Lage inmitten von Manhattan.

Aus der Haupthalle des berühmten Bahnhofs der Stadt, der Grand Central Station, führt der Weg direkt zum Wolkenkratzer One Vanderbilt. Nur wer vorab ein Ticket im Internet für eine feste Besuchszeit erworben hat, erhält den Zugang zur jüngsten Aussichtsplattform der Stadt.

Das nach oben hin schmaler werdende Hochhaus an der Ecke von 42, Street und Vanderbilt Avenue wurde vor einem Jahr fertiggestellt und misst bis zum Dach 397 Meter, mit Antenne 427 Meter. Damit ist es das vierthöchste Gebäude Manhattans, nach One World Trade Center (514 Meter), Central Park Tower (472 Meter) und 111 West 57th Street (435 Meter) – die beiden letzteren sind erst 2020 eröffnete Wohntürme.

Transparent und spiegelnd auf mehreren Ebenen

Das Besondere an Summit at One Vanderbilt: Dieses Observation Deck erstreckt sich über vier Ebenen, mit zehn Meter hohen Fenstern, verspiegelten Wänden, transparenten Außenfahrstühlen und Skywalks mit gläsernen Fußböden. Zusätzlich hat der Artist Kenzo Digital die Installation Air inszeniert, ein "multisensorisches Kunsterlebnis" mit einem zwischen und über den Besuchern schwebenden Bällebad.

Wer es mit dem Fahrstuhl bis nach oben geschafft hat, schwebt über dem Zentrum der Stadt, mit dem zum Greifen nahen Empire State Building, dem Chrysler und Metlife Building in der Nachbarschaft. Uptown im Norden liegt der Central Park, und in Downtown markiert das One World Trade Center den Süden der Insel Manhattan.

Mit 310 Metern ist The Summit nicht der höchste Aussichtspunkt der Stadt. Überragt wird die neue Attraktion von den Aussichtsetagen im One World Trade Center (406 Meter), in The Edge in den Hudson Yards (335 Meter) und vom Klassiker, dem Empire State Building (320 Meter).

Quellen: www.onevanderbilt.com und https://summitov.com

