Schlechten Internetempfang gibt es in Taiwan weder in Städten noch auf dem Land. Die Menschen sind also immer und überall online. Das bietet auch ein digitales Sicherhheitsrisiko – das China sich zu Nutze macht

Antonia Märzhäuser

Freitagabend in einem beliebten vegetarischen Restaurant im Zentrum Taipehs. Hier gibt es unzählige Varianten von Tofu und alles ist wunderbar gesund. Vor allem Frauen um die fünfzig sitzen an diesem Abend hier und genießen in kleinen Grüppchen oder alleine andächtig ihr Essen. Hin und wieder wird die angenehme Ruhe von einem elektrischen Surren unterbrochen. Dann fährt etwas, das aussieht wie eine Mischung aus Staubsauger und Barhocker, durch die Reihen und verteilt das Essen an die Tische. Danach erscheint ein kurzer gedämpfter Ton, der wahrscheinlich so etwas sagen soll wie "Auftrag ausgeführt".