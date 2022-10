Ankunft in Taiwan: Journalistin Antonia Märzhäuser reist mit Partner und Kind nach Taiwan – und schildert in einer neuen Kolumne ihre Eindrücke von dem Inselstaat vor der Küste Chinas

Taiwan, das ist wunderschöne Natur und eine boomende Industrie – und sehr strenge Quarantäne-Regelungen. Im ersten Teil ihrer neuen Kolumne berichtet Autorin Antonia Märzhäuser von ihrer turbulenten Ankunft in Taiwan. Antonia Märzhäuser

Die Anschnallzeichen leuchten auf und jetzt ist es sicher: Wir haben eine ganze Sitzreihe für uns allein! Es liegen dreizehn Stunden Flug vor uns und die Aussicht auf etwas mehr Bewegungsfreiheit hebt meine Stimmung. Zugegeben, wirklich überraschend kommt dieser kleine Luxus nicht.

Vor einigen Tagen hat die Regierung in Taipeh bekannt gegeben, dass die Quarantänepflicht in einem Hotel für Einreisende ab dem 15. Oktober wegfällt. Wir fallen noch unter die alten Bestimmungen und müssen nach Ankunft vier Nächte im Quarantänehotel verbringen und uns weitere drei Tage mit etwas lockereren Bestimmungen in unserer Wohnung in Taipeh isolieren. Wer kann, wartet mit der Einreise nach Taiwan also besser noch etwas.