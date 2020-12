In Tel Aviv wird gerne gefeiert, in Jerusalem dagegen viel gebetet – so lautet eines der typischen Vorurteile über Israel. Doch wer sich in den neuen Mare-Bildband "Tel Aviv" von Jan Windszus vertieft, wird eines Besseren belehrt. Sein Abbild der Wirklichkeit fällt differenzierter aus. Die in mehreren wochenlangen Aufenthalten entstanden Aufnahmen zeigen Israels größte Stadt mehr als nur in einem anderen Licht: Ja, hedonistische Bewohner wie sonnenhungrige Touristen tummeln sich am Strand und steigen auf Surfbretter. Aber viele Gesichter in dieser Stadt wirken erschöpft, ernst und nachdenklich; Junge wie Alte sind vom Alltag gezeichnet, der in Tel Aviv laut und anstrengend ist. Die Lebenshaltungskosten und die Arbeitslosenrate haben ein im Verglich zu Mitteleuropa extrem hohes Niveau erreicht.

Wie gut ein Fotograf seine Kunst beherrscht, merkt man daran, wie er Menschen ablichtet. Windszus erfasst Momente mit einem ungewöhnlich sensiblen Einfühlungsvermögen. Er hat in stillen Augenblicken auf den Auslöser gedrückt, ohne die Personen zu stören oder gar zu entlarven. Als Betrachter spürt man das Vertrauen, dass ihm entgegengebracht wurde, das wortlose Einverständnis zur Aufnahme.

Dem Fotografen gelang es sogar in Räumen zu fotografieren, zu denen sonst nur Orthodoxe Zugang haben: in die Ponevezh-Jeschiwa im Viertel Bnei Berak. In diesem Stadtteil, der zu den ärmsten des Landes gehört, studieren Gläubige seit Generationen Thora und Talmud.

Die Abfolge der mehr als 80 abgedruckten Fotografien lebt von einem beständigen Wechsel der Perspektive, ohne unruhig zu wirken: mal Aufsicht oder Detail, mal Porträt oder Totale. Oder senkrecht von oben mit der Drohne gesehen, zum Beispiel auf das Dach eines kreisrunden Hotels mit Swimmingpool.

Die Fotografien kommen ohne Titel und Erklärungen aus. Die Bildlegenden sind zum Glück ans Ende des Buches verbannt. Denn Windszus Tel-Aviv-Aufnahmen sprechen für sich selbst.

