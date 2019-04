Wasser Marsch!, hieß es am Wochenende in Bangkok. In der thailändischen Hauptstadt ließen sich Einheimische und Touristen das nicht zwei Mal sagen. Anlass war am Samstag "Songkran", das thailändische Neujahr. Die auch als Wasserfest bekannte Feierlichkeit wird auch in Laos, Myanmar und Kambodscha - also in Ländern mit überwiegend buddhistischer Bevölkerung begangen - vielerorts auch unter Urlaubern der Knaller: "Ich bin sehr aufgeregt. Das ist mal ganz was anderes. Unbeschränkter Spaß und Spaß in guter Gesellschaft." "Ich bin zum ersten Mal hier und ich hätte das so nicht erwartet. Die Straße ist gesperrt und Menschen jeden Alters haben Spaß. Das ist wirklicht toll, eine großartige Stimmung." In den Touristenvierteln Bangkoks fiel die Party in diesem Jahr deutlich kleiner aus. Grund dafür dürften die Vorbereitungen für die Krönung des Königs von Thailand Anfang Mai sein - der Respekt vor dem Herrscherhaus gebietet ein Mindestmaß an Zurückhaltung. "Songkran ist in diesem Jahr nicht so groß. Aber immerhin ist die Silom Road ist heute für uns gesperrt." Wasserschlachten aber waren trotzdem drin - die Teilnehmer hatten sichtlich Spaß daran.