Haben Sie schon mal von gehört, wie sich Flugbegleiter über den nächsten Urlaub austauschen? Es ist gut möglich, dass sie dabei über Sie oder einen anderen Fluggast gesprochen haben. Eine ehemalige Steward aus Australien plauderte in der Radio-Show "Kyle and Jackie O" beim Radiosender Kiis 1065 aus dem Nähkästchen. Ein offenes Gespräch über attraktive Fluggäste sei absolut tabu. Stattdessen haben Flugbegleiter einen Code zur geheimen Kommunikation entwickelt. So verbirgt sich hinter geplanten "sechs Tagen in Frankreich" eine Sympathie-Bekundung für den Passagier mit der Sitznummer 6F. "Acht Tage in Dänemark wäre ein Traum" bedeutet: "8D ist ein Traum!" Doch vorschnell in Aktion treten sollte man nicht. Am Ende unterhalten sich die Stewardessen vielleicht doch nur über ihren nächsten Urlaub.

Schon mal im Flugzeug am Fenster eingeschlafen? Ein Flugbegleiter rät dringend davon ab – ebenso sollte man an Bord keine Shorts tragen. Sonst haben Bakterien leichtes Spiel.

Richtig fliegen will gelernt sein: Es gibt einige Dinge, auf die man an Bord eines Flugzeugs achten sollte. Das weiß natürlich niemand besser als jemand, dessen Arbeitsplatz ein Flugzeug ist, und der genau weiß, was sich dort hinter den Kulissen abspielt. Der TikTok-User @tommycimato ist so jemand: Er arbeitet als Flugbegleiter und berichtet auf der Video-Plattform von seinen Erfahrungen.

In einem Video hat Tommy einige Dinge verraten, die Passagiere während einer Flugreise wenn möglich vermeiden sollten. Seine fünf Tipps und Tricks zielen vor allem auf die hygienischen Zustände im Flugzeug ab – und die scheinen oft nicht besonders appetitlich zu sein.

Tipps fürs Fliegen: Nichts anfassen!

So rät der erfahrene Flugbegleiter den Gästen, auf der Flugzeugtoilette den Knopf zum Abspülen nicht mit den bloßen Händen zu berühren: "Es ist, ehrlich gesagt, ziemlich unhygienisch und eklig." Stattdessen solle man dazu ein Taschentuch oder Ähnliches verwenden.

Wer einen Fensterplatz hat, sollte sich beim Schlafen am besten nicht mit dem Kopf gegen die Fensterscheibe lehnen. "Du bist nicht der Einzige, der das tut, und du weißt nicht, wie viele Leute oder Kinder ihre Hände oder andere Dinge an der Scheibe abgewischt haben", sagt Tommy. Deshalb könnten sich viele Bakterien an dem Fenster befinden.

Genug Wasser trinken

Aus dem gleichen Grund hält er es nicht für ratsam, Shorts an Bord zu tragen – auch wenn die gerade bei langen Flügen deutlich bequemer als lange Hosen sein können. Allerdings sei auch hier die Gefahr groß, unliebsame Bakterien und Keime abzubekommen, da schon viele Menschen zuvor auf dem Sitz gesessen haben. Kurz gesagt, lassen sich die Tipps wohl so zusammenfassen: so wenig Hautkontakt mit Oberflächen im Flugzeug wie möglich.

Wichtig sei es zudem, genügend Wasser zu trinken, erklärt Tommy in dem Video. Etwa einen halben Liter solle man auf jeden Flug mitnehmen. Kommt es dennoch vor, dass man während eines Flugs krank wird oder sich unwohl fühlt, solle man nicht zögern, das Flugzeugpersonal anzusprechen: "Wir sind dafür da, um euch zu helfen."

