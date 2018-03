Die Lebenshaltungskosten in Städten wie München, Düsseldorf oder Hamburg sind gefühlt vielleicht hoch. Doch im internationalen Vergleich gelten die deutschen Metropolen eher als gemäßigt. Das zeigt eine Rangliste der teuersten Städte der Welt.

Die britische Analyse-Firma Economist Intelligence Unit (EIU) hat zum fünften Mal in Folge die Preise für mindestens 150 Produkte und Dienstleistungen verglichen, darunter Brot, Wein und Benzin sowie Mieten, Transport, Privatschulen und Haushaltshilfen.

Insgesamt wurde das Preisniveau von 133 Städten verglichen. Die Überraschung in diesem Jahr: New York City gehört nicht mehr zu den Top 10: Im Vorjahr noch auf Platz neun landete die Metropole jetzt auf Platz 13. Die Macher der Studie erklären den Abstieg mit dem im Vergleich zu anderen Währungen schwächeren US-Dollar.

Die preiswertesten Städte

Analysten haben bei solchen Ranglisten meist im Blick, was westliche Ausländer ausgeben müssen, die neu in diese Städte ziehen. Am heftigsten sind die Preisausschläge in Singapur. Dort liegt das Niveau noch 16 Prozent über dem von New York. Insgesamt liefern sich die großen Städte in der asiatisch-pazifischen Region ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Großstädten in Europa.

Dabei fällt auf, dass gerade Orte in europäischen Ländern, die nicht den Euro als Zahlungsmittel eingeführt haben, zu den teuersten gehören. "Das ist ein Phänomen, das wir über ein Jahrzehnt nicht gesehen haben", kommentiert Roxana Slavcheva von der Economist Intelligence Unit die Studie.

"Interessanter ist der Rückgang in der Rangliste der japanischen Städte Tokio und Osaka, die erst im letzten Jahr unter den Top 5 der teuersten waren", heißt es weiter. In der jährlichen Untersuchung galt Tokio bis 2013 als die teuerste Stadt der Welt.

Interessant ist auch der Blick auf das untere Ende des Rankings: Als besonders preiswert schnitten Damaskus in Syrien, Caracas in Venezuela und Almaty in Kasachstan, Lagos in Nigeria und Bangalore in Indien (Plätze 1 bis 5) ab. Dabei handelt es sich jedoch um Städte, die alles andere als populäre Reiseziele sind.