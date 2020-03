Deutschlands größte Insel hat es unter die Top Ten geschafft: Rügen ist das einzige Reiseziel im deutschsprachigen Raum, das nach einer Auswertung des internationalen Reiseportals Tripadvisor zu den aufstrebenden Destinationen in aller Welt gehört.

Besonders im Sommer kann jeder auf Rügen glücklich werden, egal ob Ruhesuchender, Aktiv-Urlauber oder gleich die ganze Familie. Auf der Reisewebsite lassen sich viele positive Bewertungen zu den Inselorten, Sehenswürdigkeiten, Übernachtungsbetriebe und Restaurants finden.

Zum ersten Mal hat Tripadvisor eine Zusammenstellung der aufstrebenden Reiseziele vorgenommen. Darunter versteht das Unternehmen "Ziele, die als nächstes in den Fokus rücken werden und die vorausschauende Reisende auf Tripadvisor aktuell als ihre Favoriten abspeichern."

Die Gewinner wurden auf Basis eines Algorithmus ermittelt, der den Anstieg an positiven Ratings von Tripadvisor-Reisenden für Hotels, Restaurants und Attraktionen sowie den Zuwachs an Buchungsinteresse und Suchanfragen im Jahresvergleich auswertet. Außerdem floss Datenmaterial gespeicherter Favoriten in die Methodik ein. Denn Reisende können auf Tripadvisor ihre Reiseideen speichern, indem sie auf ein Herz-Symbol bei Unterkünften, Restaurants und Unternehmungen klicken – so bleiben diese Favoriten präsent und können später gebucht werden.

Zu den drei Erstplatzierten gehört neben dem russischen Kaliningrad auch ein kaum bekannter Badeort an der Adria in Albanien und die Hauptstadt des Libanons: Beirut - ein lohnendes Städtereiseziel für alle, die bereits die Metropolen in Europa und rund ums Mittelmeer kennen. Doch sollte vor der Buchung die aktuelle Sicherheitslage berücksichtigt werden.

Quelle: www.tripadvisor.de

