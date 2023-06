Der Vorfall geschah in einer Maschine der Turkish Airlines auf dem Weg von Istanbul nach New York (Symbolfoto)

von Jessica Kröll Tragisches Ereignis auf einem Flug von Turkish Airlines von Istanbul nach New York: Ein kleines Mädchen wurde in einem Flieger plötzlich krank. Obwohl ein Arzt an Bord war, kam für die Elfjährige jede Hilfe zu spät.

Ein kleines Mädchen ist während eines Fluges von Istanbul nach New York ums Leben gekommen. Wie mehrere Medien berichten, ereignete sich der Vorfall am Sonntag in einem Flieger der Turkish Airlines.

Demnach habe sich die Elfjährige unwohl gefühlt und sei bewusstlos geworden. Über den Bord-Lautsprecher fragte die Kabinenbesatzung, ob sich Ärzte an Bord befänden.

Laut Medienberichten sei ein Arzt anwesend gewesen, der versuchte, das Kind zu retten. Der Flieger sei dann gegen 10.30 Uhr in Ungarn notgelandet. "Da sich ein Arzt unter unseren Passagieren um die Situation kümmerte und eine Herzmassage durchführte, führte unsere Cockpit-Besatzung eine Notlandung auf dem Internationalen Flughafen Budapest Ferenc Liszt durch", zitiert die Tageszeitung USA Today aus einer Erklärung der Fluggesellschaft Turkish Airlines.

Bei der Landung wurde das medizinische Personal des Budapester Flughafens über den Vorfall informiert. Die Rettungskräfte seien in das Flugzeug eingestiegen, um das Kind zu behandeln. Doch wie der Flughafen in einem Statement erklärte, konnte das Leben des Mädchens trotz des schnellen und professionellen Eingreifens leider nicht gerettet werden.

Die Verwandten des Mädchens seien in Budapest aus dem Flugzeug ausgestiegen, während der Flug einige Stunden später seine geplante Route fortsetzte, heißt es. Nach einer viereinhalbstündigen Verspätung landete die Maschine in New York, wie die Fluggesellschaft mitteilte.

Woran das kleine Mädchen erkrankte und aus welchem Land es stammt, ist unklar. "Wir sprechen der Familie und den Angehörigen unser aufrichtiges Beileid aus und teilen ihren Schmerz", so Turkish Airlines.

