Passagier der Business Class regt sich im Flieger übers Essen auf – Pilot setzt daraufhin zur Landung an

von Jessica Kröll Ein Passagier der Business Class soll sich auf einem Flug von Houston nach Amsterdam über die Menü-Auswahl echauffiert haben. Der Mann soll sich derart aufgeregt haben, dass sich der Pilot kurzfristig zur Landung entschied – um ihn vor die Tür zu setzen.

Ein Flug der United Airlines wurde kurzerhand umgeleitet, nachdem sich ein Passagier über die Essensauswahl aufregte. Der Flug mit Ziel Amsterdam war am Sonntag gegen 16.20 Uhr in Houston gestartet. In der Luft soll sich der Passagier der Business Class dann darüber aufgeregt haben, dass sein gewünschtes Essen nicht mehr verfügbar war. Offenbar war die Situation darüber dann dermaßen eskaliert, dass sich der Pilot zu einer außerplanmäßigen Landung entschloss.

Wie der "Guardian" berichtet, wurde der Flug rund zwei Stunden nach dem Start nach Chicago umgeleitet. Luftfahrt-Nerds posteten auf Twitter offenbar interne Mitteilungen, die von einem "störenden Passagier" berichteten.

Wie aus einem weiteren Tweet der Flugverfolgungs-Website Flightradar24 ersichtlich wird, drehte das Flugzeug über dem Flughafen O'Hare mehrere Runden, um Treibstoff loszuwerden, da es sonst zu schwer für eine Landung gewesen wäre.

United Airlines bestätigt dem "Guardian" den Vorfall

In einer Stellungnahme an den Guardian erklärte United: "United-Flug 20 vom George Bush Intercontinental Airport nach Amsterdam wurde nach einer Störung durch einen Passagier zum O'Hare International Airport umgeleitet und landete sicher." Die Strafverfolgungsbehörden hätten den Passagier aus dem Flugzeug eskortiert, ehe die Maschine die Reise nach Amsterdam fortsetzte.

Trotz der ungeplanten Zwischenlandung landete der Flieger etwas mehr als drei Stunden nach der planmäßigen Ankunft um etwa 12.30 Uhr Ortszeit in Amsterdam.

Es ist zwar unklar, über welche Mahlzeit sich der Passagier genau aufgeregt hat, aber in der Regel wird Reisenden in der Business Class bei United ein komplettes Drei-Gänge-Menü angeboten, zusätzlich zu weiteren Mahlzeiten während des Fluges. Laut der Website Live and Let's Fly können Passagiere der Business Class auf dem Flug von Newark nach Amsterdam zwischen gebratenem Rind, gebratenem Lachs oder Ricotta Salata wählen.

Gut möglich, dass ihn der Ausraster noch teuer zu stehen kommt: Die Federal Aviation Administration kann gegen Fluggäste wegen ungebührlichen Verhaltens Geldstrafen von bis zu 37.000 Dollar pro Verstoß verhängen. Zudem können die Fluggäste auch strafrechtlich verfolgt werden.

