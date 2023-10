Unterwasser-Biken und Gestein-Surfen: Faszinierende Bilder einer Weltreise

Nick Martin hat das 0-8-15-Leben satt, kündigt seinen Job und erfüllt seinen Traum von einem Leben auf Reisen. Das war im Jahr 2010. Seitdem ist der gebürtige Würzburger in der Welt zuhause – und lässt seine Zuschauer und Leser eindrucksvoll an seinen Abenteuern teilhaben.

Ganz egal, ob Seite an Seite mit einem Komodowaran durch den Dschungel der indonesischen Komodo-Insel spazieren, sich mit dem Surfbrett in die Wellen vor den schönsten Küsten Australiens stürzen und mit dem Heißluftballon über die magischen Tempel von Bagan in Myanmar schweben – Nick Martin führt ein Leben, von dem viele andere Menschen nur zu träumen wagen.

Eine besondere Weltreise in Bildern

Der 37-Jährige hat in all den Jahren weit mehr als 80 Länder bereist und für eine Weile in Australien, Ecuador, Neuseeland, der Schweiz und auf Fidschi gelebt. In seinem neuen Buch nimmt er die Leser:innen mit auf eine bildgewaltige Reise zu all den Abenteuern, die er unterwegs erlebt hat. In unserer Bilderstrecke zeigen wir Ihnen eine kleine Auswahl der Szenen einer ungewöhnlichen Weltreise, die noch lange nicht beendet zu sein scheint.