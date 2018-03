In Gedanken reisen wir schon. Liegen am Strand auf Föhr und baden an der Costa del Sol. Wandern in Südtirol und besuchen antike Stätten auf Rhodos. Schlendern durch Paris und trinken einen Espresso in Rom. Unser Kopfkino zeigt die schönsten Bilder, während wir den Urlaub planen und uns fragen: Wo soll es im Sommer hingehen? Mal fällt die Entscheidung leicht, mal sind die Verhandlungen mit Freunden oder Familie zäh wie Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition. Mit einem Unterschied: Scheitern ist keine Option, am Ende wird gebucht.

Wir suchen unser Glück im Urlaub, der im Schnitt 13 Tage dauert und pro Person 1166 Euro kostet. Und wir sind beständig: Die Bundesrepublik bleibt mit Abstand unser liebstes Reiseland, gefolgt von Spanien, Italien und Österreich. Wir wollen Erholung, Kontrast zum Alltag, Geselligkeit. Wir suchen Sonne, Strand und Meer, manchmal auch Berge. Uns zieht es in die Natur oder in eine Stadt. Die Anreise soll kurz sein, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen. So weit, so konstant.



Eines jedoch ist neu: „Bei der Wahl des Urlaubsziels ist die Sicherheit zum wichtigsten Kriterium geworden“, sagt Prof. Ulrich Reinhardt, 47, wissenschaftlicher Leiter der Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen, die jedes Jahr die Tourismusanalyse veröffentlicht (mehr dazu auf Seite 42). „Wenn wir glauben, es könnte uns im Urlaub etwas passieren, weichen wir auf andere Länder aus, die Ähnliches bieten.“ Auch wachse der Wunsch nach Vielfalt und Authentizität. „Viele Reisende wollen in eine andere Welt eintauchen, zum Beispiel indem sie Einheimische kennenlernen“, sagt Reinhardt. „Urlaub muss in Zukunft mehr bieten als Sonne, Strand und Meer.“ Zeit also, etwas Neues zu entdecken.

In der Redaktion des stern arbeiten Menschen, die beruflich viel unterwegs sind. Wir haben sie nach ihren Tipps für die Trendländer 2018 gefragt. Nach Klassikern oder verborgenen Schätzen, die sie auch ihren Freunden empfehlen würden. Aus den zahlreichen Vorschlägen haben wir 20 ausgewählt.

Der Frühling kommt, die Tage werden länger. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Nachreisen.