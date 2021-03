Ostereiersuche in den Bergen oder vielleicht Strandurlaub im Sommer? Die Debatte über eine realistische Perspektive für kurz- und mittelfristige Urlaubsplanungen hat mit dem Buchungsboom nach Mallorca infolge der offiziellen Freischaltung der beliebten Balearen-Insel für deutsche Touristen an Fahrt aufgenommen. Konkrete Reiseszenarien hängen von Entwicklungen wie dem Voranschreiten der Impfungen und Testungen ab. Dazu Aage Dünhaupt, Leiter Unternehmenskommunikation bei Tui Deutschland, am Dienstag in Berlin. "Wir haben in den vergangenen Wochen ja schon viele Signale bekommen von den Regierungen der Mitgliedsländer, auch aus Griechenland zum Beispiel, dass mit einem Impfpass das Reisen vereinfacht wird. Das ist definitiv begrüßenswert, aber es ist eben ein Element. Wir werden bis zum Sommer nicht alle geimpft sein, auch in Deutschland nicht. Deshalb müssen wir für diejenigen, die trotzdem reisen möchten und es ja auch sollen, dann entsprechend eine Test-Strategie einbauen. Das heißt, impfen und testen, das ist die Möglichkeit, dann den Sommerurlaub anzutreten." Willi Verhuven, Inhaber und Geschäftsführer von Alltours, gab sich am Dienstag in Düsseldorf mit Blick auf die heißen Monate optimistisch: "Also ich glaube wirklich, dass es ein starker Sommer wird, ein starker Reisesommer wird. Und die Impfstrategie ist ja in der Priorisierung so, dass es von 80 über 70 runtergeht. Und gerade da haben wir ja die hohe Anzahl der Todesfälle. Und diese Kategorien sind mit Sicherheit auch bis zum Sommer, wahrscheinlich auch früher, durchgeimpft. Und das gibt dann also auch die Sicherheit, und nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Destinationen. In den Destinationen sind die Impfungen in der Regel ja weiter als in Deutschland." Gleichzeitig sprach sich Verhuven für die Einführung eines sogenannten Impfpasses aus, der dann auch in digitaler Form verfügbar sein müsse. Denn nur ein digitaler Impfausweis erleichtere die Abfertigung an den Flughäfen. Wegen der großen Nachfrage hatte zuletzt beispielsweise die Lufthansa-Tochter Eurowings ihr Angebot für Flugreisen nach Mallorca ausgeweitet. Für die beginnende Oster-Reisezeit werden 300 Zusatzflüge angeboten. Und schon jetzt sind nach Angaben des Unternehmens fast alle Flüge ausgebucht.