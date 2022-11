von Eugen Epp Für 599 Dollar ein Jahr lang Inlandsflüge quer durch die USA – damit will eine US-Airline Fluggäste überzeugen. Aber: Auf die Passagiere kommen bei jedem Flug zusätzliche Kosten zu.

Inlandsflüge sind in Deutschland meist nur für besonders beschäftigte Geschäftsleute oder Politiker:innen relevant, in den USA hingegen – einem geografisch viel größeren Land – sind sie gar nicht so ungewöhnlich. Wer zum Beispiel von New York City nach Los Angeles, also einmal quer durch die Vereinigten Staaten, möchte, ist auch mit dem Flugzeug sechs Stunden lang unterwegs.

Für solche Fälle hat eine US-Fluggesellschaft nun ein besonderes Angebot vorbereitet: Sie verkauft eine Flatrate für Inlandsflüge. Die Billig-Airline Frontier Airlines bietet für 599 Dollar (umgerechnet etwa 577 Euro) ein Jahr lang unbegrenzte Flüge durch das ganze Land. Für Fluggäste könnte sich das Angebot bereits ab der ersten Reise lohnen, vor allem, wenn sie kurzfristig buchen wollen. Mit eingeschlossen ist Puerto Rico, ein Außengebiet der Vereinigten Staaten.

Steuern und Gebühren werden trotzdem fällig

Die Flatrate sei "eine großartige Gelegenheit für Menschen mit flexiblen Zeitplänen, die kurzfristig in einen Flug steigen und die riesige Anzahl von Flugzeugsitzen nutzen können, die jedes Jahr leer bleiben", erklärte Barry Biffle, der CEO der Fluggesellschaft.

Allerdings gibt es auch einige Bedingungen, die Fluggäste berücksichtigen müssen. So können durchaus Extrakosten bei jedem Flug entstehen. Bei jeder Buchung werden zusätzliche Steuern und Gebühren fällig. Außerdem müssen die Passagiere für ihr Gepäck oder reservierte Sitzplätze zahlen.

Darüber hinaus gilt die Flatrate nicht an allen Tagen im Jahr. Wer zum Beispiel direkt vor oder nach den Weihnachtstagen fliegen möchte, muss sich ein reguläres Ticket kaufen. Ob die Flatrate für Reisende Sinn ergibt, hängt also stark von den jeweiligen Bedürfnissen und Gewohnheiten ab. Fest steht aber auch: Besonders klimafreundlich dürfte das Modell in jedem Fall nicht sein.

Quellen: Frontier Airlines / "Simple Flying"

