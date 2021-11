Geimpfte Touristen können ab dem 8. November neben New York auch das im Winter beliebte Florida und weitere Ziele in den Vereinigten Staaten einfacher besuchen.

Nur für Geimpfte Nach Aufhebung des Einreisestopps: Was Reisende in die USA jetzt wissen müssen

Nach 20-monatiger Unterbrechung können Touristen und Geschäftsleute ab dem 8. November wieder leichter in die Vereinigten Staaten reisen, wenn sie vollständig geimpft oder genesen sind. Dabei gilt es Wichtiges zu beachten.

Der Kontakt war für eineinhalb Jahre meist nur über Telefon, WhatsApp und Zoom-Termine zu Freunden, Verwandten und Geschäftspartnern in den Vereinigten Staaten möglich. Doch der Travel Ban, der wegen der Pandemie von Ex-Präsident Donald Trump verhängte Einreisestopp für Europäer, wurde von seinem Nachfolger Joe Biden zum 8. November um 12.01 Uhr Eastern Standard Time aufgehoben.

Seine "Proklamation zur Förderung der sicheren Wiederaufnahme des weltweiten Reiseverkehrs während der COVID-19-Pandemie" läutet eine Normalisierung der Beziehungen ein. Personen aus Brasilien, China, Indien, Iran, Irland, dem Schengen-Raum, Südafrika und dem Vereinigten Königreich dürfen dann wieder in die USA fliegen, jedoch unter einer wichtigen Bedingung: Alle Flugreisenden (keine Einwanderer und keine US-Bürger) in die Vereinigten Staaten müssen entweder genesen oder vollständig geimpft sein, bevor sie in ein Flugzeug in Richtung USA einsteigen.

Außerdem muss beim Check-in ein negativer Covid-19-Test vorgelegt werden, der nicht älter als drei Tage sein darf. Sowohl Nachweise über PCR- wie Antigen-Schnelltests werden akzeptiert. Kinder unter zwei Jahren benötigen keinen Test.

"Dieser Nachweis sollte in Papierform oder digitaler Form sein und von einer offiziellen Stelle ausgestellt sein, sollte neben dem Impfstoff und dem Datum aller erhaltenen Impfung(en) den Namen des Reisenden und das Geburtsdatum enthalten", heißt auf der Website der US-Botschaft in Berlin. Demnach werden die Nachweise auf dem Smartphone (Apps mit QR-Codes) oder digitale Downloads ausgestellter Zertifikate anerkannt. Genesene haben einen Bescheid über die überstandene Corona-Infektion in den vergangenen 90 Tagen vorzuweisen.

Einreise in die USA für Geimpfte – diese Impfstoffe sind zulässig

Zunächst war unklar, welche Vakzine akzeptiert werden. Laut des Centers for Disease Control and Prevention sind es die Impfstoffe von folgenden Firmen: Biontech/Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Covishield, BIBP/Sinopharm, Sinovac und Johnson & Johnson. Auch eine "mix-and-match combination", eine Kreuzimpfung aus den angegebenen Vakzinen ist zulässig. Vor Reiseantritt muss die letzte Injektion mindestens 14 Tage zuvor erfolgt sein.

Für nicht geimpfte Kinder unter 18 Jahren ist bei Reisen mit den geimpften Eltern eine Quarantäne von sieben Tagen Pflicht. Nach der Ankunft müssten sie sich erneut testen lassen. Minderjährige von vollständig geimpften Eltern können sich bis zu drei Tage vor Abflug testen lassen.

Wer sich auf den Weg in die USA macht, muss im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten längere Wartezeiten beim Check-in, vor den Sicherheitskontrollen und bei der Einreise einplanen. Insbesondere bei Flügen ab und über Frankfurt. "Ich erwarte lange Schlangen in den Terminals, verpasste Flieger und Verspätungen", warnte diese Woche Stefan Schulte, der Chef des Flughafenbetreibers Fraport.

Für den November rechnet er mit zwischen 300.000 bis 400.000 Passagieren auf den USA-Flügen – statt 500.000 zu regulären Zeiten. Problematisch sei, dass sich die Starts und Landungen auf wenige Stunden pro Tag konzentrieren und Mitarbeiter bei den Bodenverkehrsdiensten fehlen.

USA-Reisende sollten außerdem wissen, dass das Land zwischen Ost- und Westküste vom Robert Koch-Institut weiterhin als Corona-Hochrisikogebiet eingestuft wird. "Die USA sind von Covid-19 stark betroffen", heißt es auf den Seiten mit den Reise- und Sicherheitshinweisen. Es besteht für die USA sogar eine "Covid-19-bedingte Reisewarnung".

Neben dem Corona-Test und dem Nachweis einer vollständigen Impfung darf vor Abreise in die Staaten als dritte formelle Voraussetzung das Ausfüllen und Beantragen der "Electronic System for Travel Authorization" (ESTA) nicht vergessen werden. Mehr dazu finden Sie in den unten angeführten Artikeln.

Quelle: https://de.usembassy.gov/de, www.cdc.gov, www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/usa

