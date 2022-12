Sehen Sie im Video: Passagierin prallt gegen die Decke – 36 Verletzte durch Turbulenzen bei Flug nach Hawaii. 36 VERLETZTE DURCH TURBULENZEN BEI FLUG Bei schweren Turbulenzen sind während eines Flugs 36 Menschen verletzt worden, elf von ihnen schwer. US-MEDIEN BERICHTEN Unter den Verletzten seien auch ein 14 Monate altes Kind und ein Teenager. EXTREME LUFTVERWIRBELUNGEN Durch Verwirbelungen in rund 11.000 Metern Höhe seien Passagiere aus ihren Sitzen geschleudert worden. Das Flugzeug war in den USA gestartet und landete am Sonntag in Honolulu auf Hawaii. An Bord der Maschine der Hawaiian Airlines waren 238 Passagieren und 10 Besatzungsmitglieder.

Schreck in 11.000 Metern Höhe: Ein Flug mit mehr als 200 Passagieren an Bord wird über dem Pazifik durch Turbulenzen durchgerüttelt. Dutzende Menschen verletzen sich.

Bei schweren Turbulenzen sind während eines Flugs von Phoenix im US-Staat Arizona nach Honolulu auf Hawaii 36 Menschen verletzt worden, elf von ihnen schwer. Unter den Verletzten seien auch ein 14 Monate altes Kind und ein Teenager, zitierten US-Medien in der Nacht zu Montag die Behörden. Durch die extremen Luftverwirbelungen in rund 11.000 Metern Höhe seien einige Passagiere aus ihren Sitzen geschleudert worden, mindestens ein Mensch sei gegen die Decke geschlagen. Auf Bildern aus dem Innern des Airbus A330-243 kann man Dellen und Risse in der Deckenverkleidung sehen. An Bord der Maschine der Hawaiian Airlines waren 238 Passagieren und zehn Besatzungsmitglieder.

USA: Verletzte in Honolulu versorgt

Die Maschine konnte dann nach Angaben der Fluggesellschaft gegen 11.00 Uhr Ortszeit am Sonntag auf dem Daniel K. Inouye International Airport in Honolulu landen. Medizinisches Personal habe die verletzten Passagiere und Besatzungsmitglieder versorgt, teilten die Honolulu Emergency Medical Services mit. Es wurde den Berichten zufolge niemand lebensbedrohlich verletzt. Die Passagiere hätten Kopfverletzungen, Prellungen und Risswunden erlitten, einige seien bewusstlos geworden. Turbulenzen sind Luftbewegungen, die unerwartet auftreten und durch kalte und warme Wetterfronten, Gewitter, Jetstreams und auch schwere und langsam fliegende Flugzeuge verursacht werden können. Ein Meteorologe beim Nationalen Wetterdienst in Honolulu sagte laut "New York Times", dass zum Zeitpunkt der Turbulenzen – rund 30 Minuten vor der Landung – eine Wetterwarnung für Gewitter bestanden habe.

Frau prallt gegen Flugzeug-Decke

Die Passagierin Kaylee Reyes sagte laut Website Honolulu Civil Beat, ihre Mutter habe keine Gelegenheit gehabt, sich anzuschnallen. "Sie flog hoch und schlug gegen die Decke", sagte Reyes und fügte hinzu, dass die Turbulenzen aus dem Nichts gekommen seien. Immer wieder werden Menschen bei Turbulenzen während Flügen verletzt. Im Jahr 2019 mussten 30 Menschen am Kennedy International Airport in New York behandelt werden, vier Jahre zuvor wurden 21 Passagiere an Bord eines Air-Canada-Flugs bei Luftverwirbelungen verletzt.