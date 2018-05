Es sollte ein unvergesslicher Urlaub werden. Doch für die Familie von Klaus-Peter Bokemüller aus Kamp-Lintfort in Nordrhein-Westfalen wurde der Aufenthalt auf den Seychellen zum Albtraum. Denn der 68-Jährige kam von einem kurzen Ausflug nicht mehr zurück.



Die Familie saß am Abend des 18. April in einem Restaurant auf der Insel La Digue. Als sie das Lokal verließ, wollte der Rentner noch schnell ein paar Fotos machen. Zehn Minuten später wollte er wieder an einem vereinbarten Treffpunkt sein. Doch er kehrte bis heute nicht wieder zurück. Eine groß angelegte Suche nach ihm mit Hubschraubern und zahlreichen Einsatzkräften wurde mittlerweile eingestellt. Die Polizei setzt aber die Ermittlungen fort, um herauszufinden, was dem 68-Jährigen widerfahren ist.

Polizei hofft auf Hinweise von Touristen

Die Beamten hoffen auf Urlauber, die ihn vielleicht gesehen haben. Der 1,90 Meter große Rentner trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens ein gelbes T- Shirt, einer dunkle Hose und hatte einen Rucksack auf dem Rücken. Auch eine Fotokamera, Bargeld und seine Ausweise trug er bei sich.



Fullscreen

Er hat kurze graue Haare und trägt einen Vollbart. Die Familie macht sich große Sorgen. Der Rentner ist laut Polizei regelmäßig auf Medikamente angewiesen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort unter Telefon 02842 / 934-0.