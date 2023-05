Von "Dr. Beach" gekürt: Die zehn schönsten Strände der USA

Platz 10: Coast Guard Beach, Cape Cod, Massachusetts

Am Coast Guard Beach ist das Wasser eher kühl und sorgt im Sommer für Erfrischung. Doch: Robben sind laut dem Strandtester Dr. Beach vom Monomoy Island Wildlife Refuge nach Norden zu den besiedelten Stränden gezogen, was wiederum weiße Haie angezogen hat. "Beachten Sie die roten Flaggen mit Hai-Bildern an Tagen, an denen diese Raubtiere in der Nähe sind, und befolgen Sie die Ratschläge der Rettungsschwimmer", rät der Strandtester. Mehr