Die australische Fluglinie Qantas bietet zum ersten Mal in der Geschichte der Luftfahrt einen Nonstop-Flug von Australien nach Europa an. Der Flieger hat statt der maximal 290 nur rund 230 Sitze. Und bei dem Fluggerät handelt es sich um eine Boeing 787 Dreamliner. Qantas-Chef, Alan Joyce, unterstrich vor dem Start, das dieser Flug um die halbe Welt ein Flug für die Geschichtsbücher sein würde: "Nun, es ist ein historischer Tag für Westaustralien, ein historischer Tag für die Luftfahrt, ein historischer Tag für Qantas. Ab heute wird es die erste Flug-Verbindung zwischen Australien und Europa sein, die nonstop durchgeführt wird. Und das freut uns extrem." Etwa 17 Stunden dauerte die historische Reise von Flug QF9 über rund 14.500 Kilometer von Perth nach London. Und bei der Ankunft in London Heathrow am Sonntagmorgen hörte man vor allem positive Einschätzung dieser neuen Route: "Exzellent, wirklich gut, ja. Es macht einen großen Unterschied, den ganzen Flug nonstop zuziehen. Ich habe etliche Flüge gemacht und ich musste immer Zwischenlanden. Schon allein das Flugzeug ist super. Wirklich gut, komfortabel und der größte Economy-Sitz, den ich jemals hatte. Ich konnte gut schlafen und fühle frisch. Ein großer Unterschied. Und ich werde es sicher wieder so machen." Für die australische Airline Qantas ist die Route ein Test für weitere Ultralangstrecken-Verbindungen. Und bei dem Flug von Perth nach London handelt es sich nun um den zweitlängsten Linien-Flug der Welt. Nur die Strecke von Doha nach Auckland ist mit 17 Stunden und 40 Minuten noch etwas länger.