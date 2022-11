Julia Roberts hat es im Film "Eat, Pray, Love" vorgemacht – und tausende Frauen machen es ihr mittlerweile nach: sie verreisen alleine. Solo-Trips sind grundsätzlich, vor allem aber bei Frauen, in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Immer mehr von ihnen trauen sich, die Welt auf eigene Faust zu erkunden. Laut Umfragen reisen jedes Jahr etwa zehn Prozent aller Urlauber:innen ohne Begleitung – Tendenz steigend. Und der Solo-Trip bringt durchaus Vorteile mit sich.

Vor Ort Küste der Götter Die süditalienische Region Kalabrien ist eine vergessene Schönheit – Zeit sie wiederzuentdecken

Warum sich der Solo-Trip lohnt

Auf der einen Seite können Solo-Reisende ihr ganz eigenes Reiseprogramm durchziehen, ohne Kompromisse in der Reiseplanung machen zu müssen. Außerdem lernen Alleinreisende nachweislich leichter Menschen kennen, als Reisegruppen. Oft gibt es in beliebten Urlaubsländern besondere Treffpunkte, an denen Solo-Reisende zusammenkommen und sich über ihre Abenteuer austauschen. Das wiederum erweitert den eigenen Horizont. Wer alleine reist, der wächst außerdem dabei oft über sich hinaus – denn er muss im Zweifel alle auftretenden Probleme und Hürden auch selbst aus dem Weg räumen.

Für Frauen gibt es allerdings in vielen Ländern dieser Welt nach wie vor Sicherheitsrisiken, wenn sie alleine unterwegs sind. Viele Länder schränken die Rechte von Frauen so ein, dass auch Urlauber:innen dort mit dramatischen Restriktionen rechnen könnten. Der Solo-Trip muss trotzdem nicht ausfallen – denn es gibt viele Reiseziele, die perfekte Voraussetzungen für alleinreisende Frauen bieten. Wir stellen Ihnen unsere Favoriten in der Bildergalerie vor.