Der Mann war voll des Lobes: "Die Übernahme der 'Wonder of the Seas' ist der Höhepunkt von 30 Monaten Einfallsreichtum und Partnerschaft mit mehr als 2000 engagierten Besatzungsmitgliedern und Arbeitern", sagte Michael Bayley, der Präsident von Royal Caribbean International bei der Ablieferung des Schiffes. Ort der Übergabe und der traditionellen Flaggenzeremonie war der Hafen von Marseille, wo am 27. Januar die Werft Chantiers de l’Atlantique aus der Bretagne nach fast dreijähriger Bauzeit das Mega-Projekt für die Reederei mit Sitz in Miami beenden konnte.

Bei der "Wonder of the Seas" handelt es sich um das bereits fünfte Schiff der Oasis-Klasse, das jedoch in seinen Ausmaßen die vier Schwesternschiffe minimal übertrifft und daher ab sofort als größtes Kreuzfahrtschiff der Welt gelten darf.

Royal Caribbean International hatte bereits im November 2009 mit der Indienststellung der "Oasis of the Seas" als größter Luxusliner einen neuen Rekord markiert. Seitdem sind noch die Schwesternschiffe "Allure of the Seas", "Harmony of the Seas" und "Symphony of the Seas" dazu gekommen.

Der Kunstgriff bei dieser Schiffskonstruktion der Oasis-Klasse besteht aus einem tiefen Einschnitt, der einen Teil des 64 Meter breiten Rumpfes in zwei Hälften teilt und Raum schafft für den Central Park, eine Grünanlage mit 20.000 Pflanzen und Bäumen in der Schiffsmitte.

Diese Grünlandschaft stellt eine der insgesamt acht Nachbarschaften der Kleinstadt dar, wie der Boardwalk, das Freilufttheater Aqua Theater im Heck oder die neue Suite Neighborhood. Hinzukommen eine zehnstöckige Wasserrutsche, eine Zipline, Kletterwand und Surf-Simulatoren.

"Wonder of the Seas", das Schiff der Superlative

Die "Wonder of the Seas" wurde im Oktober 2019 auf Kiel gelegt und sollte schon 2021 übergeben werden. Doch aufgrund der Corona-Pandemie und dem Stillstand der US-Kreuzschifffahrt wurde die Übergabe auf Januar 2022 verschoben. Jetzt übt sich Reederei-Chef Bayley in Zweckoptimismus, denn die 2867 Kabinen für maximal 6988 Kreuzfahrtgäste gilt es unter Pandemie-Bedingungen zu füllen.

Auch wird das Flaggschiff nicht wie ursprünglich geplant von Shanghai und Hongkong für aus China stammende Passagiere Häfen in Ostasien anlaufen, sondern ab März von Florida aus Ziele in der Karibik ansteuern und ab Mai 2022 im westlichen Mittelmeer verkehren.

Zusammen mit den 2300 Besatzungsmitgliedern können in dieser schwimmenden Stadt bis zu 9288 Menschen an Bord sein. Noch mehr Passagiere soll der von den Ausmaßen her kleinere Neubau "Global Dream" (342 Meter Länge und 208.000 BRZ) aufnehmen können, dessen Weiterbau sich auf der MV-Werft in Wismar durch den Konkurs der Werft, die sich in chinesischen Besitz befindet, ausgesetzt ist. Durch die höhere Bettenzahl pro Kabine soll das Schiff bis zu 9500 Kreuzfahrtgäste beherbergen – wenn es denn jemals einen solventen Betreiber finden wird.

