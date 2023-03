Jedes Jahr, wenn die Welt das Glück am Weltglückstag feiert, dann zeigt der World Happiness Report, wo die glücklichsten Menschen leben. Auch in diesem Jahr besteht die Top Ten überwiegend aus europäischen Ländern – vor allem die Skandinavier scheinen ein ausgeprägtes Wohlbefinden in der Gesellschaft etabliert zu haben. Während Deutschland in diesem Jahr nur den 16. Platz belegt, führt Finnland die Liste bereits zum sechsten Mal in Folge an. Die zehn glücklichsten Länder zeigen wir Ihnen in der Bildergalerie.

World Happiness Report: Wie wird Glück gemessen?

Was bedeutet es eigentlich, wenn ein Land in dem Ranking ganz weit oben landet? Die Urheber des repräsentativen Reports nehmen Umfragen in insgesamt 156 Ländern weltweit vor, in denen die Teilnehmer nach ihrer individuellen Wahrnehmung gefragt werden.

Die folgenden sechs Dimensionen sind dabei grundlegend für die Auswahl der glücklichsten Länder der Welt:

Großzügigkeit

Entscheidungsfreiheit

Bewusstsein für Korruption

Soziale Unterstützung

Gesundheitsbewusstsein

Bruttoinlandsprodukt

Quelle: World Happiness Report 2023