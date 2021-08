Die Britin und Belgierin Zara Rutherford könnte die jüngste Frau werden, die allein um die Welt geflogen ist. Am Mittwoch hob die 19-Jährige mit ihrem Ultraleichtflugzeug ab. Erst im November will sie zurück sein – als Weltrekordhalterin.

Als Zara Rutherford am Mittwoch mit ihrem Ultraleichtflugzeug von der Landebahn um kurz vor 10 Uhr aus der belgischen Stadt Kortrijk abhob, hatte sie wetterbedingt eine halbe Stunde Verspätung. Der belgisch-britische Teenager hat sich zum Ziel gesetzt, die jüngste Frau zu werden, die allein um die Welt fliegt – und damit den Rekord der amerikanischen Fliegerin Shaesta Waiz zu brechen, die 2017 im Alter von 30 Jahren die Weltbestmarke aufstellte.

Insgesamt drei Monate wird die junge Frau unterwegs sein. 52 Länder will sie überfliegen und dabei zweimal den Äquator überqueren. Geplant sind 70 Stopps mit 19 Ruhetagen. Am 4. November will sie wieder in Kortijk landen. Ihren ersten Zwischenstopp legte sie um 11:30 Uhr auf dem Flugplatz Popham in Hampshire ein.

Flugzeug zu klein für Atlantik-Überquerung

Rutherfords Flugzeug wurde speziell für diese Reise ausgestattet. Normalerweise ist es ein Zweisitzer, aber ein zusätzlicher Treibstofftank nimmt nun einen der beiden Plätze ein. Das wird auch dazu beitragen, alle Zweifel auszuräumen, ob sie allein fliegt.

Am Mittwoch startete Zara Rutherford auf zu ihrem Weltrekord im Alleinflug © Nicolas Maeterlinck / AFP

Für Langstreckenflüge über den Atlantik und den Pazifik ist die Maschine, eine Shark UL, zu klein. Für die Überquerung des Atlantiks plant Rutherford daher, über Europa und Grönland zu fliegen. Über Aberdeen wird sie demnach zuerst nach Wick fliegen, bevor sie dann über den Atlantik nach Island, Grönland und schließlich nach Kanada fliegt. Von dort führt sie ihre Reiseroute entlang der Ostküste der USA nach Südamerika, bevor sie die Westküste entlang wieder zurück nach Alaska fliegt. Anschließend durchquert sie Russland, Ost- und Zentralasien und kehrt schließlich über den Nahen Osten nach Europa zurück.

Zara Rutherford: "Leider kann ich keine Filme sehen"

Die "größte Herausforderung" seien abgelegene Orte wie Nordrussland oder Grönland, wie sie der BBC in einem Interview verriet. "Es gibt nicht viele Menschen, die dort leben. Wenn also etwas schief gehen würde, wäre ich in einer etwas unangenehmen Situation“. Auch mentale Müdigkeit und Einsamkeit können auf solchen Langstreckenflügen eine große Herausforderung sein.

"Das sind Dinge, die ich im Hinterkopf behalte. Ich werde auch oft mit meinen Eltern und Freunden und der Familie telefonieren", so Rutherford. "Leider kann ich keine Filme sehen. Aber ich habe Musik und Podcasts auf Lager. Das sollte mich hoffentlich beschäftigen, während ich fünf, sechs Stunden am Stück in der Luft bin."

Die Teenagerin, die aus einer Fliegerfamilie stammt, reist seit ihrem sechstem Lebensjahr in kleinen Flugzeugen. Im Alter von elf Jahren begann sie, mit einem Fallschirm aus ihnen zu springen, und mit 14 Jahren begann sie selbst zu fliegen. 2020 erwarb Rutherford ihren Pilotenschein. Sie hat etwa 130 Stunden Alleinflüge absolviert. Sie hofft, anderen jungen Frauen und Mädchen zu zeigen, dass es keine Grenzen gibt, wenn es darum geht, ihren eigenen Beitrag zur Geschichte der Luftfahrt zu leisten.

Der Männerrekord für einen Solo-Weltumrundungsflug wird übrigens von dem 18-jährigen Briten Travis Ludlow gehalten.

Quellen: Associated Press, BBC