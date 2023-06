FKK-Glück: Die schönsten Strände der Welt zum Nacktsein – ein deutscher ist auch dabei

Alle Klamotten von sich werfen, baumeln lassen, was baumeln will und nur noch Sonne, Salzwasser und Sand an die Haut kommen lassen – für viele ist das Freiheit pur. Erlaubt ist das Nacktsein aber nicht überall, in manchen Teilen der Welt ist es sogar verboten. Orte an denen für Freikörperkultur paradiesische Zustände herrschen, wurden nun in einem Ranking aufgelistet. Unter den schönsten Stränden für Naturisten ist auch einer in Deutschland.

Nicky Hoffman von der Naturist Society, die auch geschäftsführende Redakteurin des Magazins "Nude & Natural" ist, hat an der Zusammenstellung der " World's Best Nude Beaches & Resorts" mitgewirkt. "CNN Travel" hat sie erzählt, was den perfekten Strand für Naturisten ausmacht: "Weicher, glatter Sand, eine warme Meeresbrise, sanfte Wellen und viele andere FKK-Anhänger machen einen großartigen Strand mit Bekleidungsfreiheit aus."

Einer der top Nacktbadestrände ist in Deutschland

In Deutschland hat die Freikörperkultur eine lange Tradition, die mindestens bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Hierzulande soll sie sogar erfunden worden sein. Und bekanntermaßen erlebte der Naturismus in der DDR eine Art Blütezeit. Heutzutage ist klassische FKK zwar etwas außer Mode gekommen, das Nacktsein aber mitnichten, wurde doch gerade in Berlin durchgesetzt, dass Frauen in Bädern künftig wie Männer oben ohne baden dürfen. Auch in anderen Städten wie Göttingen und Hamburg ist das inzwischen zumindest teilweise erlaubt.

Doch so wie sich manche über diese emanzipatorische Errungenschaft freuen, fühlen sich andere von Nacktheit im öffentlichen Raum nach wie vor provoziert. Sie sollten sich die zehn in der Fotostrecke genannten Strände genau ansehen, damit sie ihnen fernbleiben können. Einer davon ist auf Sylt. An der Buhne 16 in Kampen ist ein Teilabschnitt des Strandes für Naturisten reserviert.