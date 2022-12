Flug fällt aus – also begeben sich 13 wildfremde Menschen auf einen Zehn-Stunden-Roadtrip

von Eugen Epp Nachdem ihr Flug ausgefallen war, machte sich eine Gruppe von 13 Reisenden selbst auf den Weg: Sie mieteten einen Van, fuhren zehn Stunden durchs Land und dokumentierten das auf TikTok.

Am Flughafen in Orlando im US-Bundesstaat Florida herrschte Ernüchterung und Enttäuschung. Dutzende Passagiere warteten dort auf ihren Flug nach Knoxville, Tennessee. Doch die Verbindung wurde gestrichen, die Fluggäste saßen fest. Nun musste improvisiert werden. Also entschieden sich einige der Passagiere, die Reise selbst in die Hand zu nehmen.

Insgesamt 13 Menschen taten sich am Flughafen zusammen und mieteten sich einen großen Van, mit dem sie die mehr als 1000 Kilometer lange Strecke zwischen den beiden Städten zurücklegen wollten. 13 Menschen, von denen sich die meisten noch nie in ihrem Leben gesehen hatten. Die 17-jährige Mikayla Puckering, die mit ihrer Mutter und deren Partner unterwegs war, sagte CNN: "Als sie mir zum ersten Mal davon erzählt haben, dachte ich, sie wären verrückt. Ich sagte: 'Ihr wollt wirklich mit einem Haufen Fremder in diesen Van steigen?'"

Roadtrip von Florida nach Tennessee

Aber genauso kam es. Über TikTok postete die Gruppe Updates von ihrem Abenteuer, die von einigen hundert Usern auf der Social-Media-Plattform verfolgt wurden. Alanah Story, die mit ihrer Familie ebenfalls festsaß, veröffentlichte noch vom Flughafen ein Video, in dem sich alle Beteiligten vorstellten. Der Clip wurde mittlerweile fast vier Millionen Mal angesehen.

Die Gruppe war bunt zusammengestellt, alle hatten aber eine Gemeinsamkeit: Sie mussten dringend am nächsten Morgen in Knoxville sein und konnten nicht auf einen späteren Flug warten. Eine Frau sollte einen Vortrag auf einer Konferenz halten, eine andere reiste zu einem Sorgerechtsprozess, Mikayla Puckering hatte einen Termin an der Uni. Um es noch rechtzeitig zu schaffen, machten sich die "wilden 13" auf eigene Faust auf den Weg.

Wer genau die Idee hatte, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Aber immer mehr der gestrandeten Passagiere schlossen sich ihr an. "Die Stimmung war wirklich gut, es waren einfach normale Menschen, die nach Hause wollten oder Dinge hatten, um die sie sich kümmern mussten", erzählte ein Beteiligter CNN.

Nach einem Zehn-Stunden-Trip hatte es die Truppe sicher nach Knoxville geschafft. "Das Schlimmste war der ungemütliche Van", sagte die Influencerin Michelle Miller, die ebenfalls an Bord war. "Mit dem Gepäck war es sehr eng, aber wir haben es hingekriegt." Alles in allem war der spontane trip für alle ein großer Spaß und ein besonderes Erlebnis. "Wir sind jetzt alle Freunde und bleiben in Kontakt", erklärte Miller.

