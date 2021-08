In den USA tauchten in den vergangenen Monaten Berichte von Flugpassagieren auf, die vom Personal an die Sitze gefesselt wurden

In den sozialen Medien tauchen vermehrt Videos auf, in denen Fluggäste mit Klebeband an ihre Sitze gefesselt werden. Flugbegleiter erklären nun, warum zu solch drastischen Maßnahmen gegriffen wird.

Die Federal Aviation Administration (FAA) hat seit Beginn dieses Jahres mehr als 2500 Berichte über aggessives Verhalten von Passagieren in amerikanischen Flugzeugen erhalten. Das ist mehr als doppelt so viel wie in den Jahren 2019 und 2020. In den sozialen Medien sind in diesem Zusammenhang immer mehr Videos aufgetaucht, in denen rebellische Fluggäste mit Klebeband an die Sitze gefesselt werden.

Dies löste eine Debatte zum Thema Sicherheit beim Fliegen aus. Viele User merkten an, dass im Falle eines Notfalls, sich ebendiese Passagiere nicht einfach befreien könnten. Doch auch mehrere Flugbegleiter meldeten sich gegenüber "Insider" nun zu Wort und verraten, warum das sogenannte "Duct Tape" zwar die allerletzte Lösung sein sollte, manchmal aber einfach von Nöten ist.

Schutz um jeden Preis

So verriet eine Flugbegleiterin, dass die Besatzungsmitglieder geschult worden sind, um sich selbst und die Passagiere um jeden Preis zu schützen. Sie durchliefen strenge Übungen, um sicherzustellen, dass sie für verschiedene Szenarien gut gewappnet sind. Die viel belächelte "Saftschubse" sei eigentlich viel mehr "die Ersthelferin da oben" sind und manchen Gästen fehle es an Respekt. Die Besatzung trage in jedem Fall die Verantwortung für die Sicherheit an Board.

Eine weiterer Flugbegleiter erläuterte, wie er im Umgang mit Kabelbindern und Klebeband geschult worden sei, wobei Deeskalation immer an erster Stelle stünde. Zunächst versuche man immer die Person mit Worten zu beruhigen. Würde dies nichts ändern, kann das Personal Kabelbinder oder sogar Gurtverlängerungen verwenden, um sicherzustellen, dass die Person auf ihrem Sitz bleibt und ihre Hände bei sich behält. "Klebeband ist meiner Meinung nach aus Sicherheitsgründen ein großer Verstoß. Es ist wirklich die letzte Lösung", so das Crew-Mitglied.

Mehrere Fälle in den vergangenen Monaten

In den USA wurden in den letzten Monaten zwei große Fälle bekannt, in denen das Personal Klebeband gegen auffällige Passagiere einsetzte. Eine Frau wurde im Juli auf einem "American Airlines"-Flug von Dallas nach Charlotte, gewaltsam festgehalten. Sie wurde beschuldigt, versucht zu haben, Besatzungsmitglieder zu beißen und zu kratzen, während sie schrie, sie müsse "dieses Flugzeug verlassen". Medienberichten zufolge soll sie während des Flugs versucht haben, die Türen zu öffnen.

Dieselbe Methode wurde Ende letzten Monats auf einem Flug der Gesellschaft "Frontier Airlines" angewendet. Ein Mann wurde an seinen Sitz gefesselt, nachdem er angeblich ohne Hemd herumgelaufen war und mehreren Frauen an die Brust gefasst hatte. Danach soll er ein Besatzungsmitglied geschlagen haben. In diesem Fall hat die Fluggesellschaft Frontier Airlines jedoch das verantwortliche Flugpersonal bis zum Abschluss einer Untersuchung des Vorfalls suspendiert.

