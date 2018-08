Nach einem Sicherheits-Zwischenfall ist der Hauptterminal am Frankfurter Flughafen am Dienstag vorübergehend geräumt worden. Die Bundespolizei hatte zunächst erklärt, mindestens eine Person sei unberechtigt in den Sicherheitsbereich gelangt. Später hieß es, Verursacher des Zwischenfalls sei eine vierköpfige französische Familie. Die Bundespolizei teilte später mit, eine Luftsicherheitsassistentin habe einen Fehler gemacht. Trotz eines positiven Sprengstofftests sei die Familie in den Sicherheitsbereich entlassen worden. Die Familie sei später gefunden und befragt worden und habe weiterreisen dürfen. Ein Teilbereich des Flughafens war am Dienstagmittag für rund zwei Stunden gesperrt und das Boarding unterbrochen. Wie viele Flüge und Passagiere von dem Zwischenfall betroffen waren, blieb zunächst unklar. Erst Ende Juli war der Hauptterminal am Münchner Flughafen wegen eines ähnlichen Zwischenfalls über Stunden gesperrt gewesen. Dort war eine Person unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangt. Damals mussten insgesamt knapp 200 Flüge annulliert werden, bei zahlreichen anderen kam es zu Verspätungen. Zehntausende Passagiere waren betroffen. Für den Flughafen entstand ein Schaden in Millionenhöhe, dazu kamen Schäden für die Airlines.