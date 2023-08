von Anna Scheibe Der Aufenthalt in einem Flugzeug ist unabhängig von der Reisedauer wenig komfortabel. Trotzdem sind wir auf das Transportmittel angewiesen, um weit entfernte Urlaubsländer zu bereisen. Um den Flug angenehmer zu gestalten, gibt es praktische Gadgets für unter 30 Euro. Zehn stellen wir Ihnen vor.

Allein im letzten Jahr haben über zehn Millionen Menschen aus Deutschland (ab 14 Jahren) eine private Flugreise gebucht. Das geht aus einer aktuellen Statistik hervor. Tatsächlich ist das Transportmittel unter Reisenden sehr beliebt, die ihren Urlaub auf einem anderen Kontinent verbringen wollen. Dementsprechend lange ist die Dauer an Bord – und dabei insbesondere in der Economy Class leider wenig komfortabel. Um den Aufenthalt vor und während der Reise so angenehm wie möglich zu gestalten, können Sie auf hilfreiche Flugzeug-Gadgets zurückgreifen.

1. Flugzeug-Handyhalterung

Der Platz im Flugzeug ist für jeden Passagier deutlich eingeschränkt. Es gibt zwar einen herunterklappbaren Tisch, doch auch dieser bietet nur wenig Fläche für Speisen und Getränke, Zeitschriften oder elektronisches Zubehör wie das Smartphone. Hier bietet sich eine Handyhalterung für Flugzeuge inklusive 360-Grad-Drehung an. Es eignet sich für unterschiedlich große Smartphones.

2. Faltbares Nackenkissen

Wer im Flugzeug schlafen möchte, muss das auf kurzen Strecken meist im Sitzen tun. Hier kann die Investition in ein ergonomisches Nackenkissen aus weichem Memoryfoam sinnvoll sein, um den Kopf zu stützen und die Wirbelsäule zu entlasten. Wählen Sie am besten ein zusammenfaltbares Modell, das somit leichter im oder am Gepäck verstaut werden kann.

3. Flugzeug-Gehörschutz

Von quasselnden Sitznachbarn bis hin zu surrenden Turbinen-Geräuschen: Die Geräuschkulisse in einem Flieger ist während der gesamten Dauer meist enorm laut. Möchten Sie sämtliche Umgebungsgeräusche einfach mal ausblenden, bietet sich ein spezieller Flugzeug-Gehörschutz er. Er dient auch dazu, mögliche Ohrenschmerzen beim Starten oder Landen zu lindern.

4. Koffer-Getränkehalter

Wenn es mit Gepäck in den Urlaub geht, hat man am Flughafen meist nur eine Hand frei. Mit Kindern in der Regel sogar gar keine. Mit einem praktischen Kofferbecherhalter mit drei separaten Taschen (für z.B. Ihr Telefon oder Pässe) haben Sie die Möglichkeit, gleich zwei verschiedene Getränke – egal, ob heiß oder kalt – gleichzeitig mit sich zu führen. Das Material ist faltbar und waschbar.

5. Reise-Vakuumbeutel

Kennen Sie das auch? Sie packen Ihren Koffer für den bevorstehenden Urlaub und stellen fest, dass die Hälfte Ihrer Kleidung nicht ins Gepäck passt, obwohl Sie das maximale Gesamtgewicht des Koffers nicht übersteigen würden. Hier kann es hilfreich sein, auf sogenannte Kompressionsbeutel inklusive Handpumpe zurückzugreifen. Sie sparen dadurch (laut Hersteller) bis zu 80 Prozent Stauraum.

6. Verdunklungs-Schlafmaske

Die Idee ist so simpel: Wer im Flugzeug aufgrund der umliegenden Lichtquellen oder auch mitten am Tag nicht schlafen kann, tut gut daran, sich eine gut sitzende Verdunklungsmaske einzupacken. Am besten wählen Sie ein dünnes, hautfreundliches Modell, das trotzdem eng genug anliegt, sodass kein Lichtstrahl mehr hindurchscheinen kann. In diesem Set sind ein paar Ohrstöpsel enthalten.

7. Gepäck-Anhänger

Nicht selten gehen Koffer während einer Flugreise verloren. Entweder sie landen am falschen Urlaubsziel – oder aber jemand anderes hat das Gepäck versehentlich eingesteckt, weil es dem eigenen zum Verwechseln ähnlich sieht. Um den Koffer eindeutig zu identifizieren, ist das Anbringen eines wasserdichten Anhängers (inklusive Namen und Adresse) durchaus sinnvoll.

8. Flugdecke oder -kissen

Hätten Sie auf einem Langstreckenflug am liebsten ihre eigene Bettdecke dabei, können Sie aber aufgrund der Größe nicht mitnehmen? Dann versuchen Sie es alternativ doch mit dieser leichten Reisedecke aus weichem Flanell-Fleece, die – zusammengefaltet – auch als Kopfkissen genutzt werden kann. Sie passt in jedes Handgepäck und ist ein ideales Flugzeug-Gadget.

9. Flugzeug-Taschen

Nach wie vor gibt es Vorschriften für Flüssigkeitsbehälter im Handgepäck. In diesem Set finden sich daher sechs wasserdichte, auslaufsichere und wiederverwendbare Reisetaschen mit Reißverschluss und Griff, die jede Sicherheitskontrolle am Flughafen problemlos überstehen. Das Material besteht aus 100 Prozent recycelbarem EVA-Material, ist frei von Plastik, PVC und BPA.

10. Flugzeug-Fußstütze

Auch dieses Gadget eignet sich für lange (oder kurze) Flugreisen. Die mobile Fußstütze wird mithilfe spezieller Riemen am Vordersitz befestigt und ist höhenverstellbar. Sinn und Zweck des Ganzen ist es, dass Sie Ihre Füße oder Waden darauf ablegen und entspannen können. Das ist besonders für Menschen mit kurzen Beinen nützlich, die im Sitzen nicht den Boden berühren.

