Dieser Linienflug gehörte unfreiwillig zu den kürzesten der neueren US-Luftfahrtgeschichte: Vom Start bis zur Landung dauerte der US-Airways-Flug 1549 nur sechs Minuten. Das war allerdings nicht so geplant. Eigentlich sollte der Airbus A320 am 15. Januar 2009 vom New Yorker Flughafen La Guardia nach Charlotte im Bundesstaat North Carolina fliegen. Doch in knapp 1000 Metern Höhe über der Bronx geriet die Maschine kurz nach dem Start in gefiederten Gegenverkehr: Mindestens vier große Kanadagänse wurden in beide Triebwerke gesaugt.

Flugkapitän Chesley B. Sullenberger und Kopilot Jeffrey B. Skiles meldeten der Flugsicherung: "Vogelschlag und Schubverlust in beiden Triebwerken". Die nüchterne Feststellung bedeutete, dass sich der Airbus ohne jegliche Düsenkraft nur noch wie ein Segelflugzeug steuern ließ. Eine Rückkehr zum Ausgangsflughafen oder eine Notlandung auf dem kleinen Teterboro Airport in New Jersey war unmöglich. "We're gonna be in the Hudson" - wir werden im Hudson enden, lautete der letzte Funkspruch.

Den 150 Passagieren sagte Sullenberger dagegen über die Bordlautsprecher: "Bereitmachen für den Aufprall". Der gute Ausgang der Geschichte ist hinreichend bekannt. Der Crew glückte die Notwasserung auf dem Hudson in südliche Richtung. Zwar riss das linke Triebwerk beim Kontakt mit dem eisigen Wasser ab, doch ein Zerbrechen des Rumpfes konnte verhindert werden - ebenso eine Panik an Bord. Alle Passagiere und die fünf Besatzungsmitglieder verließen das Flugzeug über die Notausgänge, wobei die aufgeblasenen Notrutschen als Flöße dienten und die Tragflächen als Pier, um von dort durch herbeigeeilte Fähren gerettet zu werden.

Wenige Tage nach dem Unglück wurde der Airbus aus dem Wasser auf einen Ponton gehievt und vom National Transportation Safety Board (NTSB) genaustens untersucht. Und mit knapp eineinhalb Jahren Verspätung erreichte die Maschine mit der amtlichen Kennung N106US dann doch noch ihr ursprüngliches Flugziel: den Charlotte Douglas International Airport. Für den 965 Kilomter langen Transport per Tieflader wurden Flügel und Leitwerk demontiert. Im benachbarten Carolinas Aviation Museum hat das Flugzeug seine letzte Ruhe gefunden. Zwischen alten Flugbooten, Hubschraubern und Militärmaschinen ist der lädierte Airbus zum großen Star avanciert.

Als ich bei meinem Besuch das Eintrittsgeld bezahlt habe und das komplett abgedunkelte Museum betreten will, kommt mir eine nach Luft schnappende ältere Amerikanerin mit Übergewicht entgegengerannt. "Ich will hier nur raus", ruft sie. Doch wird sie von einem Wächter nicht durchgelassen, weil der Ausgang am anderen Ende der Halle sei. Die Dame ringt um Fassung, es sei eine Notsituation. Bevor sie kollabiert, darf sie ins Freie - der passende Auftakt für die Begegnung mit dem "Miracle on the Hudson", so der Titel der Ausstellung.

Kein Wunder, dass die Frau unter Atemnot leidet. Noch Anfang September herrschen im Hangar gefühlte 45 Grad. Seit Monaten prallt die Südstaatensonne auf das Gebäude. Ein Schild warnt "no air conditioning". Im Zentrum der Ausstellung steht der Airbus A320 mit seiner demolierten Nase.

An den Tragflächen sind die Spuren der Rettungsaktion deutlich zu sehen. "Jede Beschädigung erzählt einen Teil der unglaublichen Geschichte", heißt es in den Erklärungen. Die meisten Dellen wie die am Bug und am Cockpitfenster entstanden nicht durch Vogelschlag, sondern bei der Bergung. Die Löcher in der Aluminiumhaut und besonders am Flügel wurden durch das Andocken der Fähren verursacht, als sie bei der Übernahme der Fluggäste gegen den Rumpf schlugen.

In Vitrinen sind die noch unservierten Weinflaschen für die Gäste der First Class ausgestellt, Kleidungsstücke der Crew, wie die Pilotenmütze, Trolleys mit Coladosen sowie persönliche Gegenstände einiger Passagiere. Dazu gehören der Nerzmantel von Laurie Cane, die auf Platz 9D saß, oder das Mobiltelefon von Sheri Nejman von Platz 18A. Vor sechs Jahren gab es noch keine Smartphones - Klapphandys und Blackberrys waren vor zehn Jahren das Neuste. Besonders eindrucksvoll sind das aus dem Wasser gefischte Flugzeughandbuch und eine ausgestopfte Kanadagans. Die schwanengroßen Zugvögel brachten die Triebwerke zum Erliegen. Bei der Untersuchung wurden in den Verdichterschaufeln deren Überreste gefunden.

Für den Transport musste am Heck das Hilfstriebwerk, die auxiliary power unit (APU), abgetrennt werden. Das Aggregat ist eigentlich für die Stromversorgung der Maschine am Boden zuständig. Doch Pilot Sullenberger hatte es am 15. Januar noch im Flug angeschaltet, damit die Maschine manövrierfähig blieb. Sullenberger, ein aktiver Segelflieger und ehemaliger Kampfpilot der U.S.Airforce, gelang eine der wenigen Wasserladungen in der Geschichte der Zivilluftfahrt, ohne dass es ein Menschleben zu beklagen gab. Zwar mussten einige der Passagiere mit Unterkühlungen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Lediglich eine Flugbegleiterin hatte sich eine tiefe Schnittwunde zugezogen.

Nicht umsonst bekam "Captain Sully", wie er von den Medien gefeiert wurde, den Titel der "Held vom Hudson". 2016 erscheint der Hollywood-Streifen "Sully" mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Im Museumshop ist nicht nur Sullenbergers Buch "Highest Duty - My Search For What Really Matters" zu finden, sondern der Unglücks-Airbus von US Airways ziert auch T-Shirts, Pfefferminzdöschen und Kaffeebecher.

Als ich das Museum nach dem Rundgang mit seinen surrenden Ventilatoren verlasse, merke ich, welche Aufgabe die Kabinen-Crew eines Flugzeugs wirklich hat: Stewardessen sind nicht nur dazu da, um Gin-Tonic und Nüsschen zu servieren, sondern sie sind in erster Linie für die Sicherheit verantwortlich. Die Flugbegleiterinnen Donna Dent, Doreen Welsh und Sheila Dail waren auf dem Flug 1549 ein eingespieltes Team mit zusammen 92 Jahren Flugerfahrung. Dank ihrer Hilfe glückte die Evakierung. Auch sie sind "Heldinnen vom Hudson".

