Revolution im Regen. Mit dem A321neoLR will Airbus den Langstreckenmarkt umkrempeln.

Denn der Jet ist ein Narrowbody – also vergleichsweise kleiner als gängige Langstreckenflugzeuge.

Vom Werk in Hamburg hob der jüngste Familiensprößling zum Erstflug ab.

Neo steht für „Next Engine Option“ – also neue Triebwerke.

LR steht für „Long Range“ – zusätzliche Tanks und ein höheres Abfluggewicht machen eine höhere Reichweite möglich.

Laut Airbus soll der Jet damit transatlantisch fliegen können – etwa von Paris nach New York.

Interessant ist der A321neoLR vor allem für Strecken, die ein geringeres Passagieraufkommen haben.

Neue Direktverbindungen jenseits der großen Drehkreuze sind damit denkbar.

Auch Billigflieger könnten sich mit dem Jet vermehrt an längere Strecken wagen.

Die erste Auslieferung erfolgt an die portugiesische tap Ende des Jahres.

Nach erfolgreichem Erstflug gab es für den kleine Revolutionär erst einmal eine Dusche – trotzt Regens.