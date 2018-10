Am Montag, den 30. September 1968, erblickte sie das Licht der Welt: Die erste Boeing 747 feierte ihr Rollout im Werk Everett bei Seattle. Das auch Jumbojet genannte Flugzeug ist nun 50 Jahre alt geworden - und gleichzeitig 50 Jahre jung. Denn seit 1968 gibt es immer wieder neue Varianten der Maschine.

1546 Exemplare haben in den fünf Jahrzehnten die Werkshallen verlassen. Doch inzwischen ist die Produktionsrate auf 0,5 Exemplare pro Monat runtergefahren. Nur noch Frachtfluggesellschaften haben das Modell 747-8 F geordert. Zu den letzten Bestellern gehörte UPS mit 14 Exemplaren. Zu Hochzeiten war mindestens eine Maschine pro Woche fertig und an eine Airline ausgeliefert worden – an insgesamt 90 verschiedene Fluggesellschaften.

Jetzt stehen nur noch gut 20 Jumbos in den Auftragsbüchern von Boeing. Dabei handelt es sich bei der neusten Variante, der Boeing 747-8, um ein fast von Grund auf neu entwickeltes Flugzeug: mit verbesserter Aerodynamik, neuen Triebwerken, verlängertem Rumpf und Upper Deck, neuen Tragflächen und leicht nach oben gebogenen Flügelenden. Mit dem Ur-Jumbo hat die "Dash 8" nur noch die elegante Silhouette als Gemeinsamkeit.

Auch Konkurrent Airbus verzeichnet kaum Neubestellungen für die doppelstöckige A380. Flugzeuge mit mehr als 420 Plätzen verkaufen sich schlecht. Der Trend in der Luftfahrt geht in eine andere Richtung: Mit kleineren Langstreckenflugzeugen werden neue Routen im Nonstop-Verkehr eröffnet. Das vermeidet das Umsteigen an den überfüllten Großflughäfen und macht das Reisen einfacher.

Die 747 wird trotz ihrer kontinuierlichen Weiterentwicklung vom eigenen Erfolg überrannt. Denn gerade durch die Einführung des Jumbojets wurde das Fliegen für die Passagiere bequemer und der Ticketpreis für jeden erschwinglicher. Mit den massiv erhöhten Flugkapazitäten durch die Einführung dieses Großraumflugzeuges war Fliegen in den 70er Jahren endgültig ein Massenverkehrsmittel geworden. Damals bestellten alle Fluggesellschaften, die etwas von sich hielten, für ihre Langstreckenflotte den Jet mit dem unverwechselbaren Buckel.

Zwar kann sich die 747 nicht mehr größtes Passagierflugzeug der Welt nennen, seitdem der Airbus A380 flügge geworden ist. Aber in Design und Linienführung kann es der Jumbojet noch immer mit jedem Flugzeug aufnehmen: Im Vergleich zum klobigen Airbus A380 ist die Boeing 747-8 an Eleganz nicht zu überbieten.

