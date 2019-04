Es sind nur kleine Verbesserungen in der Flugzeugkabine, aber der Effekt kann auch für Reisende in der Economy Class groß sein: Im Rahmen der Fachmesse Aircraft Interiors Expo, die jedes Jahr in Hamburg stattfindet, werden Preise für technische Neuerungen von den 28 Experten einer internationalen Jury vergeben: die Crystal Cabin Awards (CCA), die von Hamburg Aviation von organisiert werden..

Die Auszeichnungen gelten als die "Oscars der Luftfahrtbranche" und werden in acht Kategorien vergeben: Kabinenkonzepte, Kabinensystem, elektronische Systeme, grünere Kabine/Gesundheit/Sicherheit und Umwelt, Materialien und Komponenten, Passagierkomfort-Hardware, Universität sowie visionäre Konzepte.

In diesem Jahr gab es 106 Einreichungen aus 22 Ländern - ein neuer Rekord. Je drei Anwärter pro Kategorie schafften es ins Finale: 24 Innovationen von Herstellern, Zulieferern, Fluggesellschaften und Universitäten aus der ganzen Welt befanden sich in der letzten Runde. Zur Shortlist gehörten zum Beispiel nicht nur Kabinenkonzepte von Airbus und Boeing oder ein Active Noise Control Technologie für Business-Class-Sitze von Panasonic, sondern auch Ideen in der Kategorie "Universität" wie der innovative Stratus-Sitz , der sich zu einem Stehpult für die Erledigung von Büroarbeit verwandeln lässt.

Im Rahmen eines Gala-Dinners im Börsensaal der Hamburger Handelskammer wurden am Abends des 2. Aprils die Preise an die Gewinner der acht Kategorien überreicht. Zu den Gästen gehörten Sir Tim Clark, President & CEO Emirates, Hamburgs erster Erster Bürgermeister Peter Tschentscher, Concorde-Vielflieger Fred Finn und das Model Toni Garrn, die sich an dem Startup Jetlite beteiligt hat, das sich mit Beleuchtungsszenarien gegen Jetlag auf Langstreckenflügen auseinandersetzt.

Auf den folgenden Seite der Fotostrecke stellen wir die Sieger und ihre Innovationen der acht Kategorien vor.

