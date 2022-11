Airbus und Boeing heißen die Arbeitstiere der Luftfahrt, mit denen fast alle Airlines weltweit unterwegs sind. Um sich von der Masse der Mitbewerber abzuheben, starten Fluggesellschaften auffällige Sonderaktionen: Mit knalligen Bemalungen einzelner Maschinen sorgen sie für optische Abwechslung auf den Flughäfen.

Der neuste Hingucker: ein Airbus A330-300 der Lufthansa. Denn diese Woche flog am 14. November der zweistrahlige Jet mit der Kennung D-AIKQ die Fußballspieler, Trainer und den Betreuerstab der deutschen Männer-Nationalmannschaft in ihr Trainingslager nach Maskat im Oman.

Kurz vor dem Beginn der Fifa-Weltmeisterschaft in Katar ziert der Rumpf der gut zehn Jahre alten Maschine das Abbild mehrerer Flußballspielerinnen und -spieler verschiedenster Hautfarbe. Im Zusammenspiel mit der Botschaft neben dem aufgeklebten Wort "Fanhansa" und dem Bergiff "Diversity Wins" spielt das Unternehmen auf den umstrittenen Austragungsort der Weltmeisterschaft an.

"Lufthansa steht für Weltoffenheit, Toleranz, Vielfalt und die Verbindung von Menschen", heißt er dazu in einer Presseerklärung. "Lufthansa bringt Gäste aller Nationen und Kulturen zusammen und heißt alle an Bord willkommen – unabhängig von Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft, Religion, Nationalität, sexueller Orientierung oder Identität. Für diese Haltung wirbt das Unternehmen jetzt hoch über den Wolken und in aller Welt: Diversity wins!"

Im Gegensatz dazu steht der WM-Ausrichter wegen seiner Intoleranz gegenüber Homosexuellen und der Ausbeutung von Arbeitsmigranten beim Stadionbau in der Kritik.

Trans Maldivian Airways Start eines Wasserflugzeuges auf den Malediven Video 00:38

Für die Sonderlackierung des Mittel- und Langstreckenflugzeuges sorgte der Illustrator Peter Phobia. In der Fotostrecke stellen wir neben der "Fanhansa" wieder einige der neuesten Motive von Airlines mit ihren Sonderlackierungen vor, die seit Kurzem mit Passagieren unterwegs sind.

