Auch 2021 war für die Luftfahrt ein weiteres Ausnahmejahr. Im zweiten Coronajahr sind nicht nur die Passagierzahlen stark gesunken, sondern auch die Anzahl von Zwischenfällen und die der Unfallopfer. "Nach aktuellem Stand sind wir bei 168 Todesopfern für das Jahr 2021, was gegenüber 2020 fast eine Halbierung der Zahlen bedeutet und sogar um 505 unterhalb des Durchschnittswertes der letzten 25 Jahre liegt", sagt Jan-Arwed Richter vom Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre (Jacdec).

Das Hamburger Flugunfallbüro hat 2021 weltweit 671 Unfälle und Zwischenfälle registriert, von denen sich viele mit kleineren Propellermaschinen oder auf Fracht-, Test-, Überführungs- oder Spezialflügen ereigneten. So gab es vier spektakuläre Unglücke in den Vereinigten Staaten, bei denen aber keine Menschenleben zu beklagen waren. Als schlimmsten Unfall im vergangenen Jahr war der Totalverlust einer Boeing 737-500 der Fluggesellschaft Sriwijaya Air in Indonesien, bei dem am 9. Januar alle 62 Personen an Bord ums Leben kamen.

Das Flugunfallbüro analysiert auch regelmäßig die Unglücke und aktualisiert zu Jahresbeginn aufgrund der Zahlen des Vorjahres die Statistik mit den sichersten Airlines. Die Unfallhistorie von Jacdec basiert auf Zwischenfällen und Abstürzen der vergangenen 30 Jahren. Dabei sinkt der Einfluss eines derartigen Ereignisses auf die Bewertung umso mehr, je länger es zurückliegt. Das belohnt Fluglinien mit jahrelang unfallfreiem Flugbetrieb. Berücksichtigt wird auch die Verkehrsleistung der jeweiligen Airline, wobei es 2021 zu erheblichen Einbrüchen auch bei bekannten Airlines kam.

So kommt es bei der neuesten Sicherheitsstatistik zu erheblichen Verschiebungen. "Der Grund dieser Neuordnung lag in erster Linie an den veränderten Größenverhältnissen, die sich zugunsten vieler Fluglinien mit starken Binnenmärkten wie China oder den USA verschoben hatten", sagt Jacdec-Gründer Richter.

In der Fotostrecke stellen wir die 15 sichersten Airlines unter den größten Fluggsellschaften der Welt im Jahre 2021 vor. Die Lufthansa landete mit einem Index von 87,9 Prozent auf Rang 17.

Quellen: www.jacdec.de und www.aerointernational.de

