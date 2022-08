Nach der zweijährigen Zwangspause durch die Corona-Pandemie geht das Wettrennen um den längsten Nonstop-Linienflug in eine neue Runde. Ende 2019 gab es bereits 30 Verbindungen mit einer Länge von mehr als 8000 Meilen, die von Airlines regelmäßig geflogen wurden.

Marktführer war bis dahin Singapore Airlines, die mit ihrer Flotte spezieller Ultra-Langstrecken-Jets vom Typ Arbus A350-900 ULR allein auf vier Routen nach Nordamerika unterwegs waren: nach Newark, Los Angeles, San Francisco und Seattle.

Auch arabische Fluggesellschaften wie Qatar Airways gehörten mit den Flügen Doha-Auckland und Emirates, die seit März 2016 die Strecke Dubai-Auckland mit dem Airbus A380 beflogen, zu den Rekordinhabern und Trendsettern.

Bis zu 19 Stunden in der Luft

Inzwischen hat der globale Luftverkehr wieder an Fahrt aufgenommen, und Nonstopflüge sind gefragter denn je. Punkt-zu-Punkt-Verbindungen sind nicht nur schneller, sondern sie reduzieren auch die Ansteckungsgefahr während einer Reise. Außerdem entfällt für die Passagiere das Umsteigen und Warten an weiteren Flughäfen.

Eine Analyse des Flugdatenunternehmens Cirium für das dritte Quartal 2022 zeigt, wie sich der Markt für Ultra-Langstreckenflüge verändert hat. Im Zeitraum zwischen Juli und September sind inzwischen wieder 22 Routen mit einer Länge von 8000 Meilen und mehr gelistet.

Auch heute sind die Flüge von Singapore Airlines mit vier der zehn längsten Verbindungen das Maß aller Dinge. Statt Seattle steht jetzt ein zweiter Flughafen in New York im Flugplan. Damit toppt die neue Verbindung zum John F. Kennedy Airport sogar den Flug von Singapur nach Newark um weinige Meilen. Je nach Windverhältnissen kann der Airbus, der auf eine Economy Class verzichtet und nur über Sitzplätze in der Business und Premium Economy Class verfügt, für die 9487 Meilen lange Strecke bis zu 19 Stunden unterwegs sein.

In diesem Sommer fliegt Qantas mit der Boeing 787 temporär auch die Route von Rom nach Perth in Australien nonstop. Die Australier haben ebenso ihr Projekt Sunrise wiederbelebt, das neue Nonstop-Verbindungen zwischen Zielen in Europa und der nordamerikanischen Ostküste mit Sydney und Melbourne vorsieht. Im Mai 2022 wurde entschieden, dass dafür spezielle Airbus A350-1000 gekauft werden, die die Entfernungen wie London-Sydney nonstop bewältigen können.

Schon in diesem September wird Air New Zealand zwischen Auckland und New York mehrmals die Woche unterwegs sein. Und auch Emirates meldet sich zurück und hat angekündigt, ab dem 1. Dezember die Strecke Dubai-Auckland mit dem Airbus A380 wieder nonstop zu bedienen.

