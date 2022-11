Blog Follow Me Rundgang durch einen Geister-Flughafen: So sieht Pier G am Frankfurter Terminal 3 aus

Das Gebäude ist fast fertig und könnte bald in Betrieb gehen: Doch die Pier G des neuen Terminal 3 auf der Südseite des Frankfurter Flughafens bleibt noch verwaist. Dabei sollen hier ganz bestimmte Flüge abgefertigt werden.

1 von 15 Zurück Weiter Zurück Weiter Im Herbstnebel parkt vor der Pier G ein Airbus A320neo von Eurowings Discover. Im Hintergrund Pier H des neuen Terminal 3 des Frankfurter Flughafens. Mehr

Der zukünftige Terminal 3 des Frankfurter Flughafens ist eine der größten Baustellen im Lande. Doch über das 4,5 Milliarden Euro teure Infrastrukturprojekt wird kaum gesprochen. Das hat seinen Grund: Budget und Terminierung liegen im Plan – im Gegensatz zu den jahrelangen Verzögerungen des Hauptstadtflughafens in Berlin. Vor Ort Lebt die Wüste? Dubai will die Nr.1 für Urlaubs- und Geschäftsreisen werden: Warum ein riesiger Donut aus Stahl dafür nicht reichen wird Als vor der Pandemie die Zeichen im Luftverkehr noch auf Wachstum standen, erfolgte südlich der beiden parallelen Start- und Landbahnen 2015 der Spatenstich für den Bau von T3. Geplant ist eine Erweiterung mit drei Flugsteigen, Pier G, H und J genannt und ausgelegt für 19 Millionen Passagiere pro Jahr. Über eine in Bau befindliche 5,6 Kilometer lange Skyline-Bahntrasse wird der Neubau mit den bisherigen Terminals T1 und T2 verbunden – mit einer Fahrzeit von acht Minuten. Der Fertigstellung der Pier G wurde allerdings vorgezogen, um im Bedarfsfall auf mehr Kapazität zurückgreifen zu können, was sich vorerst durch den Einbruch des Flugverkehrs erübrigt hat. Nach gut 70 Millionen Passagieren 2019 wurden am Frankfurter Airport 2020 nur noch knapp 18 Millionen abgefertigt. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres wurden 40,7 Millionen Fluggäste gezählt. Pier G im Schlafmodus "Im Pier G ist alles auf Kosteneffizienz getrimmt", sagt Alexander Zell von der Fraport AG. Von hier sollen vor allem Touristen schnell in den Urlaub fliegen können, "kurze Wege und kurze Prozesse" lautet die Devise. Hier gibt es keinen Luxus mit Lounges, sondern einen funktionalen Minimalismus mit kahlen Wänden und offenen Decken, in denen alle Röhren sichtbar sind. Die hier abzufertigenden Jets sollen im Punkt-zu-Punkt-Verkehr mit kurzen Bodenzeiten unterwegs sein. Baulich ist alles fertig und abgenommen, inklusive Brandschutz. Nur an den Check-in-Terminals fehlt noch die Hardware wie Monitore, ebenso die Technik an den Kontrollspuren für den Sicherheitscheck, weil das Neuste erst angeschafft werden soll, wenn der Zeitpunkt der Inbetriebnahme feststeht. Mit einer Vorlaufzeit von einem Jahr könnte dann Pier G eröffnet werden. Noch ist es nicht so weit. Die leeren Gänge wirken eher wie ein moderner Lost Place, ein Airport im Ruhezustand. Wahrscheinlich wird hier erst Leben einziehen, wenn auch der Pier H und Pier J und damit der gesamte Terminal 3 fertiggestellt ist. Das soll 2026 der Fall sein. Infos: https://terminal3.frankfurt-airport.com Lesen Sie auch: - Spielend einfach: Wir haben den BER gebaut – in nur 29 Minuten - Carsten Spohr steht vor einer Herkulesaufgabe: Das sind die Baustellen der Lufthansa - Kanzler, Künstler, Kampfpilotin: Von wem Flughäfen ihre Namen haben

