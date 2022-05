Von Toulouse war der Werks-Airbus A350-1000 mit der Kennung F-WMIL zunächst in 16.10 Stunden nach Perth in Westaustralien und anschließend in knapp fünf Stunden weiter nach Sydney gefolgen.

Blog Follow Me Großauftrag für Airbus: Qantas kündigt die längsten Nonstop-Flüge der Welt an

von Till Bartels Seit Jahren verfolgt Qantas das Projekt Sunrise: Nonstopflüge aus Europa und von der US-Ostküste nach Sydney. Jetzt hat sich australische Airline für das passende Flugzeug entschieden und den Vertrag mit Airbus unterzeichnet.

Nach mehr als zweijähriger Unterbrechung wird am 20. Juni die australische Fluglinie Qantas ihren Nonstopflug von London-Heathrow nach Perth in Westaustralien wieder aufnehmen. Während der europäischen Sommersaison ist auch eine neue Verbindung von Rom nach Perth an drei Tagen pro Woche angekündigt. Zum Einsatz kommt eine Boeing 787-9 vom Typ Dreamliner. Doch die Reichweite dieses Flugzeuges reicht nicht für einen Nonstopflug bis zur australischen Ostküste, den Weg bis nach Sydney.

Aus diesem Grund hatte Qantas 2017 das interne Projekt Sunrise ins Leben gerufen: Ziel des Projekts "Sonnenaufgang" war nichts anderes als eine Machbarkeitsstudie für Ultra-Langstreckenflüge, die es Jets ermöglichen soll, die 17.700 Kilometer lange Strecke zwischen Großbritannien und Sydney und Melbourne ohne einen Tankstopp zurückzulegen. Dazu wurden 2019 mit dem Dreamliner mehrere Testflüge von London und New York City nach Sydney mit nur wenig Zuladung durchgeführt. Die gesammelten Daten sollten Aufschluss über das zukünftige Crew-Management bei Ultra-Langstreckenflügen geben.

Mit der Pandemie wurde die Entscheidung verschoben, welcher Flugzeugtyp auf den neuen Nonstop-Routen zum Einsatz kommen wird. Zur Wahl standen die Boeing 777-8, eine verkürzte Ultra-Langstreckenvariante der neuen Boeing 777-9. Doch da die Weiterentwicklung der klassischen Boeing 777 wegen Triebwerks- und Zulassungsproblemen zeitlich zu unsicher ist, zeichnete sich ab, dass Airbus mit der A350-1000 das Rennen machen wird.

Jetzt hat sich Qantas für die A350 entschieden. Am 2. Mai hat Qantas-Chef Alan Joyce in einer Feierstunde im Hangar 96 des Flughafens von Sydney den Kaufvertrag für zwölf Exemplare unterschrieben. "Es ist die letzte Grenze und die finale Lösung für die Tyrannei der Entfernung, die das Reisen nach Australien erschwert hat", sagt Joyce. Denn mit den neuen Nonstopflügen verkürzt sich die Reisezeit nach Down Under um vier Stunden.

Platz für 238 Passagiere in vier Klassen

Im Hangar waren neben Qantas-Mitarbeitern und Christian Scherer, dem Chief Commercial Officer von Airbus, auch ein Werks-Airbus A350-1000 anwesend, der für die Zeremonie eigens von Toulouse mit Zwischenlandung im westaustralischen Perth nach Sydney geflogen war. Der Jet war mit einem Logo von Qantas und dem Hashtag #LongRangeLeader" versehen.

Für die Qantas-Bestellung wird das Langstreckenflugzeug leicht modifiziert, indem es einen Zusatztank für eine Reichweite von 16.100 Kilometern und eine besondere Kabineneinrichtung erhält. Vorgesehen sind vier Reiseklassen mit sechs Suiten in der First Class, 52 Suiten in der Business Class, 40 Sitzen in der Premium Economy und 140 Plätzen in der Economy Class. Neu ist eine Wellbeing-Zone mit Platz für Stretch-Übungen und eine kleine Selbstbedienungsbar.

Laut Joyce sollen die ersten Nonstopflüge von Sydney und Melbourne nach London und New York zum Jahresende 2025 starten. Diese Flüge werden dann den bisherigen Ultra-Langstreckenrekord auf der Route zwischen Singapur und New York mit der A350-900 ULR von Singapore Airlines toppen.

Lesen Sie auch:

- Qantas-Jubiläum: Als vor 100 Jahren ein Känguru das Fliegen lernte

- Rekordflug in 18,5 Stunden: Airbus A380 fliegt nonstop von Dresden nach Sydney

- Qantas testet 20-Stunden-Flüge: Wie wirkt sich eine so lange Reise auf die Passagiere aus?