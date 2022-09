Das Airline-Ranking von Skytrax gehört zu den prestigeträchtigsten Auszeichnungen der Luftfahrtbranche. Seit 1999 wird die alljährliche Fluggastbefragung – mit einer Unterbrechung durch Corona im Jahre 2020 – von dem auf Luftfahrt- und Verbraucherthemen spezialisierten Marktforschungsinstitut Skytrax durchgeführt.

Im Jahre 2022 haben 13 Millionen Fluggäste aus mehr als 100 Nationen mitgemacht und die besten Airlines gewählt. Insgesamt wurden bei der Passagierbefragung zwischen September 2021 und August 2022 die Meinungen zu gut 350 Fluggesellschaften weltweit eingeholt. Bei der mehrmonatigen Umfrage hatten die Teilnehmer pro Airline 41 Unterkategorien zu bewerten.

Große Verschiebungen im Mittelfeld

Die Liste der besten Fluglinien weltweit führen wieder arabische und asiatische Airlines an. "Airline des Jahres" wurde erneut Qatar Airways. Bereits in den Jahren 2011, 2012, 2015, 2017, 2019 und 2021 stand die Fluggesellschaft mit Sitz in Doha auf dem Siegertreppchen.

Interessant wird das Ranking nach den Top-Platzierten. So schafften es unter den ersten zehn einige Airlines, die in der Gunst der Passagiere enorm zugelegt haben, wie Turkish Airlines, Korean Air und Swiss International Airlines. Letzte ist die einzige Fluggesellschaft der Lufthansa-Gruppe in den Top Ten der aktuellen Umfrage.

Für Lufthansa selbst reichte es für Rang 15 (Vorjahr Rang 13), Austrian Airlines Rang 32 (Vorjahr 27), und Eurowings verbesserte sich auf Rang 63 (Vorjahr 72). Die Billigflieger Ryanair schafften es auf Platz 40 und Easyjet auf Platz 55.

